¿Adiós a Kevin Punter? La estrella del Barça Basket se moja en redes

El mercado de fichajes del Barça Basket está siendo una auténtica revolución. Hasta el momento se han realizado nuevo incorporaciones. Además, numerosos pesos pesados del vestuario están saliendo del cuadro blaugrana. Jan Vesely, Nico Laprovittola, Toko Shengelia… Tras el adiós del georgiano se acrecentan las dudas con Kevin Punter.

Dubai BC amenaza con llevarse otra estrella del Barça Basket

El Barça Basket está en plena reconstrucción en el mercado de fichajes. A pesar de ello, la salida de Toko Shengelia sorprendió al aficionado. Es cierto que el georgiano, por edad, lo normal es que ya haya jugado sus mejores partidos. Sin embargo, hasta hace relativamente pocas fechas, no parecía tener visos de salir. Las circunstancias se tornaron rápidamente y Kevin Punter irrumpió en escena también.

Tras la salida de Shengelia, parecía que el ex técnico del Barça Basket, Xavi Pascual, quería volver a pescar en aguas blaugranas. Los rumores señalaban el interés en Kevin Punter. Dado que es uno de los últimos veteranos en una plantilla en pleno proceso de rejuvenecimiento y que parece que es difícil interponerse en un objetivo de un club del potencial económico de Dubai BC, su adiós cobraba fuerza.

Kevin Punter desmiente su salida, pero no hay nada dicho

El revuelo en el mercado de fichajes del Barça Basket no cesa. En este sentido, Kevin Punter dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales haciendo alusión a lo sucedido en los últimos días. La estrella del conjunto azulgrana publicaba en X: “a lot of talking going on..”. Por un lado, parece querer alejar los cantos de sirena que se ciernen sobre él. Sin embargo, no sería la primera vez que tras un post así el jugador acaba firmando.

a lot of talking going on.. — Kevin Punter Jr (@KPJunior_) July 30, 2026

Un caso también relacionado con el mercado de fichajes del Barça Basket fue el del internacional español. El agente de Willy Hernangómez puso en duda en redes sociales los rumores de la vinculación del center español con Unicaja de Málaga. Hace tan solo unos pocos días estampó su firma con el conjunto malagueño. Habrá que ver cómo acaba resolviéndose el caso de Kevin Punter, solo el tiempo lo dirá.