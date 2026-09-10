Vidorreta ficha para su staff a un mítico ACB y este será su papel en Unicaja

El mercado ACB no se mueve únicamente en los despachos a la hora de incorporar jugadores. Los cuerpos técnicos también se refuerzan y los clubes buscan perfiles que aporten experiencia y conocimientos para completar sus proyectos, como ha hecho Unicaja con la incorporación de un legendario ACB que ayudará a hacer un determinado papel en la plantilla cajista.

Unicaja ficha a Van Lacke para ayudar a Vidorreta

Fede Van Lacke se incorpora al cuerpo técnico de Txus Vidorreta en Unicaja para completar un staff que ya contaba con Andrija Gavrilovic, Gonzalo Hermoso y Mikel Ereño. El hispano-argentino, que anunció su retirada profesional en 2020, llega tras una etapa vinculada a la formación y tecnificación de jugadores.

El nuevo asistente cuenta con una amplia trayectoria en el baloncesto español, donde disputó nueve temporadas en la Liga Endesa, además de pasar por LEB Oro y LEB Plata. Van Lacke obtuvo en 2024 el título de Entrenador Superior de la FEB y ahora vivirá su primera experiencia en un staff de primer nivel como el de Vidorreta en Unicaja.

¿Qué papel tendrá Van Lacke en Unicaja?

Van Lacke se incorporará como técnico ayudante de Txus Vidorreta, con un perfil especialmente orientado al trabajo individual y al desarrollo de los jugadores. Su experiencia como director de tecnificación le permitirá complementar el trabajo colectivo del cuerpo técnico con sesiones específicas destinadas a pulir aspectos técnicos, físicos y de rendimiento individual.

Su incorporación responde a la búsqueda de un perfil que pueda reforzar el crecimiento de la plantilla y atender aquellos detalles que, por las exigencias del trabajo diario de un equipo profesional, no siempre pueden abordarse con profundidad. La experiencia de Van Lacke en el desarrollo de jugadores y su conocimiento de la Liga Endesa han convencido a Vidorreta para sumar al argentino a un cuerpo técnico que queda así completado.