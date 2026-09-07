Dos veteranos en la mira de los New York Knicks

A pocas semanas del training camp, Nueva York mantiene varias opciones abiertas para uno de los últimos cupos realmente disponibles en su plantilla. Según SNY, los Knicks se interesan especialmente en Drew Eubanks, quien podría reforzar el sector interior detrás de Karl-Anthony Towns y Andre Drummond.

A los 29 años, el pívot de 2,08 m viene de una temporada complicada en Sacramento, limitada a 42 partidos por dos lesiones en el pulgar izquierdo, una de ellas una rotura de ligamento que requirió cirugía y puso fin de forma prematura a su campaña. En 13 minutos de promedio, acumulaba 5,0 puntos, 3,0 rebotes y 0,6 tapones.

Si llegara a Nueva York, sería probablemente para intentar ganarse un lugar durante el training camp. Los Knicks estarían considerando poner a varios interiores a competir por el rol de tercer pívot.

The Knicks have John Konchar and Drew Eubanks on their radar with training camp approaching 👀



per @IanBegley pic.twitter.com/h1CyMD0IE6 — Knicks Union 🗽 (@knicks_union) September 3, 2026

John Konchar también bajo la lupa de los Knicks

La otra pista lleva a John Konchar, quien se convirtió en agente libre tras ser cortado por Minnesota. El escolta/alero de 30 años acababa de ser incorporado por los Wolves en el traspaso que envió a Josh Green a Utah.

Tras seis temporadas y media en Memphis, se forjó una reputación de jugador de rol confiable, especialmente gracias a su polivalencia defensiva, su capacidad para ayudar en el rebote y hacer circular el balón. La temporada pasada, repartida entre Memphis y Utah, promedió 4,4 puntos, 4,3 rebotes, 2,1 asistencias y 1,5 robos en cerca de 20 minutos.

Con 13 contratos garantizados, Nueva York debería comenzar la temporada con apenas 14 jugadores bajo contrato estándar, para conservar cierto margen por debajo del segundo apron. El último cupo podría estar entonces reservado para un veterano de bajo costo, capaz de aportar defensa y profundidad sin sobrecargar aún más la nómina.