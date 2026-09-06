Lejos de renovar su contrato con Olympiacos y puede ser la próxima ganga en el mercado Euroliga 

El mercado de la Euroliga ya empieza a mirar hacia el próximo verano y algunos jugadores podrían convertirse en auténticas gangas para los grandes proyectos europeos. Contratos que terminan, situaciones abiertas y oportunidades de mercado pueden poner a tiro a jugadores de primer nivel sin necesidad de afrontar grandes traspasos.

Tyler Dorsey y una renovación complicada con Olympiacos

Tyler Dorsey tiene claro que su deseo es continuar en Olympiacos, pero la renovación de su contrato, que expira en el verano de 2027, está lejos de concretarse. El escolta greco-estadounidense ha reconocido en una entrevista en Amerikanos24 que las negociaciones no avanzan por ahora: “De momento, no estamos ni cerca de un acuerdo”.

Pese a la incertidumbre, Tyler Dorsey asegura que la situación contractual no cambiará su manera de afrontar la temporada: “Les dije que quiero quedarme aquí desde que terminó la temporada. Eso está fuera de mi control. Solo puedo controlar lo que depende de mí”. El jugador ha insistido en que su prioridad es empezar el curso al máximo nivel, aunque en el futuro puede convertirse en un nombre relacionado con muchos otros equipos de la Euroliga.

¿Por qué Tyler Dorsey sería una ganga en el mercado de la Euroliga?

Tyler Dorsey puede convertirse en una de las grandes oportunidades del próximo mercado de agentes libres si finalmente no renueva con Olympiacos. El escolta ha demostrado que puede producir al máximo nivel en Euroliga: en la temporada 2025-26 promedió 15,9 puntos, 3,7 rebotes y 2,6 asistencias, con un 38,6 % en triples, después de anotar 107 lanzamientos desde el perímetro.

Su principal atractivo para cualquier club estaría en su capacidad para generar puntos desde el exterior, especialmente como amenaza en el triple y como jugador capaz de asumir protagonismo ofensivo. Dorsey ya ha demostrado que puede ser un anotador importante en Euroliga y, además, cuenta con experiencia al máximo nivel y pasaporte griego, un factor especialmente relevante en el mercado.