De culebrón de fichaje entre Real Madrid y Valencia Basket a irse cedido a este club ACB

El mercado ACB ha dejado este verano varios movimientos interesantes entre algunos de los grandes clubes de la competición. Uno de ellos ha tenido como protagonistas a Valencia Basket y Real Madrid, en una operación que generó expectación y que finalmente no llegó a concretarse para el conjunto taronja.

Eli John Ndiaye se marcha cedido al Joventut Badalona

El Real Madrid ha decidido ceder a Eli John Ndiaye al Joventut Badalona para la próxima temporada. El ala-pívot, de 22 años, regresa a la Liga Endesa después de su experiencia en Estados Unidos y continuará vinculado al conjunto blanco, con el que tiene contrato hasta junio de 2028.

El conjunto de Xavi Miret incorpora así a un jugador que puede reforzar su juego interior y que, además, cuenta como jugador de formación en la competición. La cesión permitirá a Ndiaye disponer de más minutos y protagonismo para seguir creciendo, con el objetivo de hacerse un hueco en la primera plantilla del Real Madrid.

El culebrón entre Valencia Basket y Real Madrid por Eli John Ndiaye

El Valencia Basket intentó hacerse con Eli John Ndiaye este verano y llegó a presentar una oferta formal por el ala-pívot, que estaba sujeto al derecho de tanteo del Real Madrid. El conjunto taronja había alcanzado un acuerdo con el jugador, pero la operación quedó en manos del club blanco, que disponía de un plazo para decidir si igualaba la propuesta.

Finalmente, el Real Madrid ejerció su derecho de tanteo e igualó la oferta del Valencia Basket, recuperando así los derechos de Ndiaye en la Liga Endesa e impidiendo su llegada al cuadro taronja. El jugador no entra finalmente en los planes de Pedro Martínez y la dirección deportiva madridista ha optado por darle salida en forma de cesión.