Fichajes Primera FEB: Zamora refuerza el perímetro con un trotamundos de la NCAA

El mercado de Primera FEB continúa tomando forma con los equipos perfilando sus plantillas de cara a la nueva temporada. En este contexto, el Caja Rural CB Zamora sigue avanzando en la construcción de un proyecto competitivo, combinando renovaciones y nuevas incorporaciones para afrontar con garantías su tercera campaña consecutiva en la categoría.

El Caja Rural CB Zamora anuncia el fichaje de Isaiah Rivera

El Caja Rural CB Zamora ha incorporado a Isaiah Rivera para reforzar su perímetro de cara a la nueva temporada en Primera FEB. El escolta dominicano-estadounidense llega procedente del Cartagena, donde la pasada campaña disputó 32 partidos, con 8,5 puntos, 2,4 rebotes y 0,8 asistencias por encuentro en 19,3 minutos, además de firmar un 37,2 % de acierto en triples.

Isaiah Rivera destaca por su potencia física, su capacidad para atacar en el uno contra uno y su amenaza exterior, un perfil que encaja en la propuesta ofensiva del conjunto zamorano. Tras formarse durante cinco temporadas en la NCAA, afrontará ahora su segunda experiencia profesional en España y estará disponible para debutar este sábado ante el Ourense en el Trofeo Diputación.

El encaje de Isaiah Rivera en el Caja Rural CB Zamora

La planificación del Caja Rural CB Zamora encara la nueva temporada con una plantilla todavía en construcción. El conjunto zamorano ha apostado por mantener algunas piezas de la pasada campaña, como Jacob Round y David Kristensen, mientras ha incorporado a jugadores como Oskar Palmquist, Pau Isern, Biram Faye, Jesús Carralero, Kenan Blackshear, Asier González, Dušan Nešković, Ismael Tamba e Isaiah Rivera.

El club también ha tenido que lidiar con varias bajas por lesión durante esta fase de preparación, entre ellas las de Jacob, Asier, Dušan y Biram, lo que ha acelerado la necesidad de completar la plantilla. La llegada de Rivera responde precisamente a esa situación y permite a los zamoranos ganar profundidad y alternativas en el juego exterior.