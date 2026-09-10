Fichajes Euroliga: Adiós al ídolo de Olympiacos para ser la pesadilla de Unicaja en BCL

Olympiacos afronta un nuevo curso como vigente campeón de la Euroliga y uno de los grandes candidatos al título, con la continuidad de buena parte del bloque que levantó el trofeo la pasada temporada. El conjunto de El Pireo ha reforzado especialmente su perímetro y mantiene a Georgios Bartzokas al frente de un proyecto diseñado para volver a luchar por la Final Four, aunque la plantilla ha sufrido alguna baja de calado entre su afición.

Olympiacos anuncia el adiós de Giannoulis Larentzakis

Giannoulis Larentzakis pone fin a seis temporadas en Olympiacos. El escolta griego deja el conjunto rojiblanco después de más de un lustro en el club, donde conquistó la Euroliga en 2026, tres Ligas y tres Copas de Grecia. En total, disputó 157 partidos de Euroliga con el conjunto de El Pireo, con medias de 4,7 puntos, 1,4 rebotes y 1,2 asistencias en 11:52 minutos por encuentro.

Su mejor registro en la Euroliga llegó en la temporada 2022-23, cuando promedió 6,4 puntos y 1,8 rebotes. En su última campaña tuvo un papel muy reducido y solo participó en siete partidos de Euroliga, con unos tres minutos de media. Aun así, el jugador griego se ha convertido con el paso de los años en un ídolo para la grada y un pilar fundamental dentro del vestuario.

Giannoulis Larentzakis firmará por el AEK de Atenas

Tal y como ha avanzado Sport24, Giannoulis Larentzakis regresará al AEK de Atenas, siete años después de abandonar el club, donde ya fue protagonista entre 2016 y 2019. En aquella etapa conquistó la Basketball Champions League y la Copa de Grecia en 2018, además de la Copa Intercontinental en 2019.

El internacional griego firma ahora por tres temporadas, hasta el verano de 2029, para reforzar a un AEK que volverá a competir en la BCL y que aspira a llegar lejos en el torneo. El conjunto ateniense, que le ha ofrecido dos millones de euros por temporada, fue subcampeón de la pasada edición, precisamente por detrás del Rytas, mientras que Unicaja terminó tercero. Por ello, el regreso de Larentzakis añade experiencia a uno de los equipos que puede convertirse en uno de los rivales a batir para el conjunto malagueño, vigente campeón de la competición.