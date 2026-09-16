Pedro Martínez habla de su estilo y levanta un debate en el Real Madrid Baloncesto

El Real Madrid Baloncesto se encuentra en plena transformación. La pretemporada está en su ocaso y las competiciones oficiales están cerca de comenzar a tener lugar. El equipo se transforma a pasos agigantados y el modelo de rotación, el nuevo estilo y los nuevos roles comienzan a hacerse patentes.

Pedro Martínez valora la independencia del Real Madrid Baloncesto de sus estrellas

Pedro Martínez tiene una propuesta muy clara por el juego coral. Esta circunstancia ya se está comenzando a ver en el Real Madrid Baloncesto. Los blancos redistribuyen los minutos de juego, los lanzamientos y se huye del ‘jugador sistema’. En este sentido, el entrenador del Real Madrid Baloncesto ha conseguido desde un primer momento imponer su manera de desempeñarse sobre una pista.

💬 Pedro Martínez:



“Me gusta que cada día destaque uno, porque tenemos bastante talento. Que eso se convierta en imprevisible para el rival. Que todos tengan la responsabilidad de anotar, defender, rebotear…”



Aquí veo una diferencia de concepto sensible respecto al curso… pic.twitter.com/7zv8xOlyjx — Víctor Colmenarejo (@karusito83) September 15, 2026

El entrenador del Real Madrid Baloncesto ha hablado para el Diario As y, entre otras cosas, ha abordado esta cuestión. Pedro Martínez ha querido poner en valor la variabilidad para destacar: “Me gusta que cada día destaque uno, porque tenemos bastante talento. Que eso se convierta en imprevisible para el rival. Que todos tengan la responsabilidad de anotar, defender, rebotear…”. Esta idea tiene muchos adeptos, pero también deja interrogantes.

Debate a la vista: ¿Cuál es la mejor manera de levantar títulos?

La irrupción de superpresupuestos en la Euroliga cambia completamente el paradigma para equipos como el Real Madrid Baloncesto. Esta apuesta coral de Pedro Martínez puede ser una propuesta interesante para que la imprevisibilidad o la creación de puntos desde la táctica supla el talento top que plantillas como Panathinaikos o Dubai han conformado. Sin embargo, también hay posiciones encontradas.

Las rotaciones y el juego abierto pueden permitir al Real Madrid Baloncesto imponer un ritmo y ser imprevisible. En un volumen alto de partidos, en líneas generales y con una plantilla tan extensa y de calidad como la de Pedro Martínez esto apunta a darle muchas alegrías. No obstante, como contrapartida, también queda la duda de cómo acabará resultando el día D. Poner el balón en jugadores muy concretos puede ayudar a que en momentos clave el peso recaiga sobre personas de confianza. Todo ello, además de la dificultad de que, a la larga, este tipo de plantillas asuma este modelo.