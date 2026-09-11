¡Un reto para el Real Madrid Baloncesto! Del tener al imponer

El Real Madrid Baloncesto progresa con su pretemporada tras dos encuentros. En el primero, Río Breogán supo sacarle los colores entrando en el juego de transiciones que propone Pedro Martínez. En el segundo, no hubo partido y un mermado Baskonia no pudo ni presentar batalla. En la recta final previa a la competición, las cosas cambiarán.

El verdadero reto del Real Madrid Baloncesto en la era Pedro Martínez

Tanto Río Breogán como Baskonia son dos oponentes que compran ese partido que propone Pedro Martínez, cómodos en la locura. Sin embargo, el Real Madrid Baloncesto ahora tendrá que medirse a dos equipos, pero sobre todo a dos técnicos que querrán echarle el freno al ritmo del choque y el conjunto blanco tendrá que pasar de tener ritmo a imponerlo.

Poniéndome al día con temas, resulta claro que el Real Madrid va a ser un equipo más agresivo en las transiciones y que va a buscar generar más puntos en esos primeros segundos de posesión.

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Los dos siguientes partidos de pretemporada del Real Madrid Baloncesto son nada más y nada menos que contra Tenerife y Unicaja. El primer oponente serán los canarios, que si ya practicaban el basket control con Txus Vidorreta,la apuesta por Jaka Lakovices una declaración de intenciones a la continuidad con ese modelo. El cuadro malagueño, por su lado, viene de incorporar a Txus, por lo que se puede esperar una idea parecida.

¿Qué tratará de hacer el cuadro madridista?

El Real Madrid Baloncesto ha hecho una apuesta total con Pedro Martínez por un estilo y, cuando se aplica un modelo así, no valen medias tintas. Los equipos, incluso algunos que en condiciones normales correrían, buscarán ralentizar el partido. Por eso estos encuentros pueden decir mucho sobre la capacidad del conjunto de afrontar la adversidad. Para ello, también son importante los detalles tácticos.

🙌 ¡DÍA DE PARTIDO! · IT’S GAME DAY! 🙌

🆚 @CB1939Canarias

🤝 Amistoso | Torneo Costa del Sol

⏰ 20:00 CEST

🏟️ Pabellón Sergio Scariolo (Marbella)

📺 RM Play y RMTV pic.twitter.com/C3Vc3SVWQ2 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 11, 2026

El Valencia Basket de Pedro Martínez ya era un equipo que se construía desde el rebote ofensivo. El Real Madrid Baloncesto va por el mismo camino. Iniciar con un emparejamiento de 5 jugadores en rebote ofensivo hace que los primeros segundos de defensa sean muy altos, muy agresivos y con mucho espacio a la espalda. Sin duda, toda una invitación a castigarlo. A pesar de poder encajar algunas canastas al contraataque, los madridistas podrían conseguir llevar al encuentro a su terreno. De igual manera sucede con la defensa en ‘hedge’ en pick and roll, obligar al rival a resolver pronto.