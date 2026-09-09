Un refuerzo inesperado en el Real Madrid: Pedro Martínez podría sacar petróleo

El Real Madrid Baloncesto se encuentra en plena revolución. Si bien los cambios en la plantilla no han sido especialmente numerosos, sí que han sido de calado. Además, también están inmersos en una transformación estilística en el juego. Por ello, los roles cambiarán y podría haber sorpresas.

Un fichaje discreto que podría romperla en el Real Madrid Baloncesto

De todos los movimientos que se realizaron en el pasado mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto, pocos brillaron como lo hizo Chuma Okeke. Su protagonismo se disipó según el juego iba reglándose y piezas como Trey Lyles le sumieron en el ostracismo. El jugador dejó buenos momentos, pero sin la regularidad necesaria para acabar de asentarse.

El libreto de Pedro Martínez poco tiene que ver con el de Sergio Scariolo. En este sentido, el juego no solo es una novedad para los recién llegados al Real Madrid en el mercado de fichajes, también para los que estaban. Chuma Okeke podría encontrar un contexto en el que se sintiera más protagonista y acabar de demostrar el jugador que por momentos se vislumbró. Un nuevo refuerzo para la plantilla sin tener que echar la vista fuera.

Chuma Okeke, un perfil muy de Pedro Martínez

Si algo caracteriza a Pedro Martínez es por su predilección por perfiles ‘fluidos’. Chuma Okeke es un cuatro con físico de tres. Un exterior de esencia que castiga a interiores menos móviles con su dinamismo en transición, su juego de cara y su mano exterior. En este ritmo frenético que quiere implantar el Real Madrid Baloncesto podría ser un ala-pívot que corra la pista, además más rápido que su par, y que dé al técnico tiros y acciones en llegada.

😛 Nueva foto de perfil de Okeke en todas sus redes sociales. Modo Alatriste. No es coña pic.twitter.com/1qqAH7AuuH — Víctor Colmenarejo (@karusito83) September 6, 2026

El que fuera refuerzo del Real Madrid Baloncesto en el pasado mercado de fichajes también puede acomodarse a las mil maravillas al juego media pista ofensivo y defensivo de Pedro Martínez. Un jugador como mucha leteralidad para saltar al ‘hedge’ en bloqueo directo. Además, un perfil muy interesante para alejar del aro a piezas rivales de gran estatura con su tiro exterior. Ya se vio en los amistosos que jugando la situación de Iverson y 2×2 es verdaderamente útil.