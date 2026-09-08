Los secretos de la nueva pizarra del Real Madrid: El sistema favorito de Pedro Martínez

El Real Madrid Baloncesto ha comenzado su pretemporada con una de cal y otra de arena. Los madridistas cayeron frente a Río Breogán y vencieron a un lastrado Baskonia. Más allá de resultados y rendimientos individuales, comienza a esbozarse el entramado táctico que quiere Pedro Martínez para los suyos.

El Real Madrid Baloncesto tira de un clásico de Pedro Martínez

Pedro Martínez está comenzando a imprimir su estilo en el conjunto blanco. En estos primeros encuentros se ha visto a un equipo mucho más vertical en transición, que carga rebote ofensivo con más jugadores y que se empareja en transición defensiva. Además, el juego en llegada, con ese pick and roll ‘brush’, ha sido una de las primeras pinceladas de este Real Madrid Baloncesto, pero hay más.

Poniéndome al día con temas, resulta claro que el Real Madrid va a ser un equipo más agresivo en las transiciones y que va a buscar generar más puntos en esos primeros segundos de posesión.

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Además de las opciones más dinámicas, este Real Madrid Baloncesto también ha comenzado construyendo con uno de los sistemas de juego predilectos de Pedro Martínez: el ‘Iverson’. El sistema en sí es un doble bloqueo indirecto para que un exterior reciba lateral. Con él, se saca a los dos interiores fuera a cabecera a bloquear, lo que permite después vaciar la zona para penetrar.

El Real Madrid de Pedro Martínez sacándole jugo a los sets desde el corte Iverson. pic.twitter.com/ZPyLIYogax — BasketDataES (@TheGameReads) September 6, 2026

Los grandes beneficiados del sistema

El sistema Iverson del Real Madrid Baloncesto tiene muchas variantes. Se ha visto al equipo jugar pick and roll lateral, pick and pop lateral, buscar rejects, incluso hay variedades sin pasar el balón al exterior y aprovechando la atracción para que Campazzo juegue un bloqueo directo central. El argentino generó a través de esa situación, pero también entregando el balón y sabiendo esperar su turno en lado débil.

FINAL 4️⃣



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Pedro Martínez siempre ha sido un gran fan de este sistema. Al técnico catalán le gusta ser agresivo en instantes iniciales y vaciar la zona al máximo. En este sentido, jugadores del Real Madrid Baloncesto como Maledon y Feliz pueden salir beneficiados, aunque piezas con buena mano como Luwawu-Cabarrot o Shulga también, por el tipo de defensas agresivas que recibirán. También pueden sacar partido los interiores móviles del conjunto. De hecho, se vieron varios sets con dos ala-pívots y sin center puro haciendo de bloqueadores.