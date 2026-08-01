Valencia Basket comienza una nueva era ¿Nuevo plan defensivo?

La situación del Valencia Basket este verano dista de ser sencilla. El equipo campeón de la Liga Endesa y participante de toda una Final Four Euroliga ha dicho adiós de un plumazo. La reconstrucción progresa y tiene un nuevo técnico al frente, Xavi Albert. La línea parece continuista, pero no es Pedro Martínez y sus nuevas propuestas están en el aire.

Un estilo defensivo testado al máximo nivel en Euroliga

El juego ofensivo de Valencia Basket maravilló a media Euroliga este curso. Sin embargo, no se puede entender toda la idiosincrasia del equipo, sin atender a la defensa. El propio Xavier Albert, en una charla con Racó Taronja en el 2024, hablando de estilos de juego y su predilección por el basket dinámico, también remarcaba mucho los aspectos defensivos. Ahora toca ver en qué convierte el esquema heredado de Pedro Martínez.

El Valencia Basket es un equipo que no ha destacado en eficiencia defensiva. Evidentemente, la locura a la que llevan los partidos hace que el baloncesto se juegue en más espacio y más desordenado, lo que dificulta proteger el aro. A pesar de ello, han sido uno de los mejores equipos forzando la pérdida rival, además de ser un equipo que no concedía grandes porcentajes de dos puntos a sus oponentes. El entramado taronja tenía normas muy concretas, muy probablemente muchas continúen, pero habrá que ver la propuesta de Xavier Albert materializada.

El ‘hedge’ y las rotaciones constantes, el ABC del Valencia Basket

Al igual que en 2024 Xavier Albert ya hablaba de su predilección por el baloncesto moderno dinámico, muy probablemente que esta temporada solo haya asentado más la idea en su cabeza. Más que probablemente la línea sea continuista y la famosa defensa hedge de Pedro Martínez perdure. Esta variante consiste en saltar muy agresivo sobre balón en bloqueo directo. El defensor del bloqueador sale y regresa. El Valencia Basket lo elevó a la perfección con el defensor de manejador siempre colocado en la ventana con el pívot impidiendo el pase al roll y con una estructura de ayudas envidiable.

🟠⚪️ Valencia Basket SPAIN PNR DEFENSE: Hedge + rotar con el jugador de esquina



Genial cómo colapsan cuando recibe jugador en 45º



Clave: triángulos defensivos altos pic.twitter.com/NKJotldtIW — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) December 6, 2025

Es bastante plausible que Xavier Albert mantenga en su Valencia Basket esta idea de defensa, sobre todo viendo la tipología de interiores y de exteriores que están fichando en el mercado. Pequeños con buenas manos, pero no excesivamente potentes en el contacto para cambiar e interiores ágiles. También es muy probable que mantengan esa presión incesante sobre balón, no solo en media pista, sino todo campo.