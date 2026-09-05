¡Un buen examen para Tavares! El Real Madrid vs Baskonia plantea un desafío

La pretemporada del Real Madrid Baloncesto es una de las que más miradas se está llevando. Los blancos han reconstruido el plantel y están preparando un cambio de estilo de juego de la mano de Pedro Martínez. Muchos son los interrogantes sobre la aceptación de este nuevo paradigma a la actual plantilla. Edy Tavares, uno de los que más curiosidad genera. Baskonia dará algo más de luz.

El Real Madrid Baloncesto y Edy Tavares tienen un reto por delante

Las dudas sobre la disputa del encuentro entre Real Madrid Baloncesto y Baskonia han sido la tónica en la previa. Los vitorianos llegan muy mermados y había reticencias a jugarlo. Parece que acabará por tener lugar y, a pesar de que la pintura baskonista es un solar, esa puede ser una de las grandes bazas de Paolo Galbiati. Pocos se habrán olvidado del daño que hizo el técnico italiano en la Copa ACB con sus ‘falsos’ cincos. Tavares tendrá que lidiar con ello.

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Muy probablemente el Real Madrid Baloncesto haya elegido a Baskonia por su característico estilo dinámico. Los madridistas están implantando un modelo y el juego de los de Galbiati podría favorecerlo. Sin embargo, uno de los jugadores más en observación por su perfil, Edy Tavares, no solo se expondrá al estilo propio para el que muchos no le ven encaje, sino un rival que podría utilizar figuras de exteriores como centers para agrandar el daño infligido.

¿Es el caboverdiano un pívot para Pedro Martínez?

Pedro Martínez acostumbra a emplear perfiles de interiores móviles y con buena mano. En este sentido, Edy Tavares no es el cinco prototípico del técnico del Real Madrid Baloncesto. Nadie duda de lo que puede aportar, pero sí de su integración en el modelo. El jugador no solo es extremadamente alto, también es un profesional ya veterano, con las implicaciones físicas que eso tiene.

📍 León

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La pasada campaña, Edy Tavares no solo sufrió contra ‘falsos’ cincos, también contra interiores ágiles como el propio Kenneth Faried ahora en Baskonia, aunque no dispute el partido. Las dudas en ataque no son muchas, el caboverdiano nunca ha corrido mal la pista pese a su altura. Las incógnitas vienen más en defensa. Pedro Martínez apuesta por defensas agresivas, con saltos de los pívots sobre el balón. El pick and pop de los vitorianos pondrá a prueba no solo la capacidad de ajustar del gigante madridista, sino de cuánto puede ayudarle la estructura colectiva blanca.