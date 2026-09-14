La duda que asola al Real Madrid: ¿Pretemporada o nueva era?

El Real Madrid Baloncesto sigue poniendo los cimientos de su equipo en una pretemporada marcada por las buenas sensaciones. Los blancos perdieron el primer encuentro, pero con señas de haber instaurado un nuevo estilo. A partir de ahi, las victorias no han dejado de sucederse, varias, con resultados verdaderamente abultados.

El cambio en el Real Madrid Baloncesto de Pedro Martínez

El juego de Pedro Martínez tiene unas características muy concretas. El ritmo y el frenetismo son el ABC de su estilo y para ello se necesitan piernas frescas. En Valencia Basket consiguió convencer a su plantilla de llevar a cabo una rotación corta para poder mantener la apuesta. En su llegada a un transatlántico como el Real Madrid Baloncesto había dudas sobre cómo podría digerir este tipo de gestión un plantel con tantas estrellas y jerarquías.

La pretemporada es siempre periodo de probaturas. El Real Madrid Baloncesto se encuentra haciendo una política de rotaciones amplia y equitativa. A buen seguro que parte de que esto sea así es para que Pedro Martínez pueda ver y evaluar a una plantilla nueva para él. Sin embargo, también es algo que va en su idiosincrasia y muy probablemente se mantenga a posteriori de la fase preparatoria.

Así están los roles en el conjunto blanco

En el partido de la final contra Unicaja de Málaga del torneo Costa del Sol es Real Madrid Baloncesto puso de nuevo en práctica un modelo colectivo de esfuerzos. El jugador que más minutos disputó fue Chuma Okeke con 22 y el que menos Edy Tavares con 12. Todo ello, en una convocatoria de 12 jugadores en la que pisaron el parquet todos. Ya el excel de Scariolo fue criticado y habrá que ver, si continúa, como transige la afición con este modelo cuando vengan mal dadas.

🎙 Pedro Martínez: "El equipo está trabajando bien”. pic.twitter.com/PJedE0WDeq — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 12, 2026

Los días 18 y 19 de septiembre el Real Madrid Baloncesto acudirá a disputar la Supercopa Euroliga. Un torneo oficial con opción al primer título de la temporada. Ese contexto servirá para observar y evaluar mejor la política de rotación de Pedro Martínez. Por el momento, el conjunto apunta a vendaval ofensivo y el reparto de minutos gana argumentos. Sin embargo, la pretemporada no dictará sentencia.