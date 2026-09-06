Levanta la mano y muestra su deseo en el mercado de fichajes: “Me encantaría volver al Real Madrid”

El mercado ACB continúa dejando movimientos y posibles operaciones de cara a una temporada en la que los grandes clubes siguen atentos a las oportunidades que ofrece el mercado. Con varias piezas todavía por definir, un jugador con pasado en el Real Madrid está como agente libre y busca una oportunidad en Europa una vez supere una grave lesión.

Vincent Poirier quiere volver al Real Madrid

Vincent Poirier ha concedido una entrevista a OK Diario en la que no ha escondido su deseo de volver a jugar en el Real Madrid una vez supere la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió el pasado junio. El pívot francés, que actualmente realiza su recuperación en Madrid y utiliza las instalaciones de Valdebebas, reconoce que le haría ilusión regresar al conjunto blanco: “Me encantaría porque tengo todo aquí“.

Vincent Poirier, que apunta a enero como posible fecha para volver a entrenar, asegura que todavía no sabe qué ocurrirá con su futuro, aunque su vínculo con Madrid pesa: “Estoy muy feliz de que el Madrid me ayude en el proceso de curarme”. El interior francés tiene como objetivo prolongar entre cinco y seis años más su carrera profesional.

La situación en el mercado de Vincent Poirier

Vincent Poirier afronta ahora una situación contractual que podría facilitar un posible regreso al Real Madrid: Anadolu Efes rescindió su vínculo en junio de 2026, pese a que todavía le quedaba un año de contrato, por lo que el pívot se encuentra como agente libre. La decisión estuvo condicionada por la lesión del tendón de Aquiles que sufrió el 2 de junio ante Fenerbahçe y que le obligará a afrontar una recuperación de larga duración.

La pasada temporada, antes de la lesión, disputó 28 partidos entre todas las competiciones, con 9,0 puntos y 5,4 rebotes de media; en Euroliga jugó 14 encuentros, con 8,0 puntos, 4,6 rebotes y 1,2 asistencias por partido. Sin embargo, un posible regreso de Vincent Poirier en estos momentos está descartado y la incógnita principal sería su recuperación.