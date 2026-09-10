El Real Madrid a examen en RMTV

El Real Madrid de baloncesto entra en la fase decisiva de su puesta a punto antes del inicio de las competiciones oficiales. Las cámaras de Realmadrid TV emitirán en directo las dos citas del conjunto blanco dentro del XV Torneo Costa del Sol, un triangular de primer nivel que completan La Laguna Tenerife y el anfitrión, Unicaja de Málaga. Tras semanas de trabajo y ensayos en Valdebebas, los duelos en San Pedro Alcántara y en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena ofrecerán la radiografía más completa del modelo de Pedro Martínez a solo una semana del primer título en juego.

Guía de retransmisión: partidos, horarios y sedes del triangular

Para seguir al detalle la participación madridista en el torneo andaluz, este es el calendario oficial de los dos encuentros:

Partido Fecha Hora Sede Televisión Real Madrid vs. La Laguna Tenerife Viernes 11 de septiembre 20:00 h Pabellón Sergio Scariolo (San Pedro Alcántara) Realmadrid TV Unicaja vs. Real Madrid Sábado 12 de septiembre 19:00 h Palacio de Deportes Martín Carpena (Málaga) Realmadrid TV

REAL MADRID TV confirma que tanto viernes a las 20:00 (VS La Laguna Tenerife) como sábado a las 19:00 (VS Unicaja) los partidos serán emitidos por la TV de nuestro Club… pic.twitter.com/tqE4Ncphau — César Rey Madrid Basket (@Cesar_Rey_Ofic) September 10, 2026

Las claves del mapa táctico del Real Madrid de baloncesto a examen

Los partidos ante el cuadro aurinegro y un renovado equipo andaluz servirán para evaluar los conceptos de juego que el cuerpo técnico busca consolidar antes del debut oficial:

Dirección a alto ritmo: Comprobar la fluidez en la circulación de balón y la toma de decisiones en transición bajo la presión de un rival de nivel ACB.

Comprobar la fluidez en la circulación de balón y la toma de decisiones en transición bajo la presión de un rival de nivel ACB. El uso de la verticalidad interior: Explotar la amenaza en el Pick & Roll con referencias físicas cerca del aro para generar ventajas y liberar espacio en la línea de tres.

Explotar la amenaza en el Pick & Roll con referencias físicas cerca del aro para generar ventajas y liberar espacio en la línea de tres. Ajustes en el balance defensivo: Minimizar las grietas en los cambios tras bloqueo directo ante la conocida efectividad perimetral de La Laguna Tenerife.

El reto previo al viaje a Abu Dabi

Medirse a un equipo tan trabajado como La Laguna Tenerfie exigirá un nivel alto de concentración en el rebote y en la protección de la zona. Si además le añadimos la exigencia de probar la capacidad del nuevo Unicaja de Txus Vidorreta hace que el Torneo Costa del Sol cobre una dimensión diferente. Mostrar una versión sólida en este test en abierto afianzará las sensaciones del vestuario y enviará un mensaje de solvencia antes de poner rumbo a la Supercopa de la Euroliga, donde la exigencia será máxima desde el primer minuto. Pueden parecer un partido más de pretemporada, puede parecer una prueba más, pero en realidad es la antesala de la competición oficial y el Real Madrid debe demostrar que está preparado física, táctica y mentalmente.