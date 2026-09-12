Revolución a 191 pulsaciones: ¿ha cambiado el Real Madrid de baloncesto su libro de estilo?

El Real Madrid de baloncesto ha iniciado una metamorfosis táctica que no deja a nadie indiferente. Quienes esperaban un proceso de transición lento bajo el mando de Pedro Martínez se han topado de frente con un equipo hiperreactivo, capaz de firmar 78 puntos en una sola mitad frente al Baskonia y de ahogar a sus rivales desde el primer pase de salida. La propuesta no es un ajuste estético, es una rotura total con el modelo de control posicional y desgaste pesado de las últimas campañas para abrazar un baloncesto de ritmo alto, posesiones vertiginosas y volumen anotador.

Anatomía del nuevo ataque del Real Madrid de baloncesto

Para comprender este cambio de velocidad no basta con mirar las cifras de anotación. La pizarra de Pedro Martínez está reestructurando los espacios sobre la pista mediante tres pilares fundamentales que han empezado a automatizarse durante la pretemporada:

Primeras opciones en transición: Las recuperaciones tras rebote o pérdida rival ya no buscan organizar la jugada en estático, sino castigar el balance defensivo antes de que los interiores contrarios se asienten.

Las recuperaciones tras rebote o pérdida rival ya no buscan organizar la jugada en estático, sino castigar el balance defensivo antes de que los interiores contrarios se asienten. Apertura del campo con el Pick & Pop: La amenaza exterior de la nueva batería de ‘cuatros’ arrastra a los pívots fuera de la zona, dejando pasillos despejados para las penetraciones de los exteriores o la caída vertical en alley-oop de referencias como Damian Jones.

La amenaza exterior de la nueva batería de ‘cuatros’ arrastra a los pívots fuera de la zona, dejando pasillos despejados para las penetraciones de los exteriores o la caída vertical en alley-oop de referencias como Damian Jones. Generación desde el puesto de base: La presión a toda pista ejercida por Facundo Campazzo, Andrés Feliz o Theo Maledon busca forzar posesiones apresuradas en el rival y acelerar la ida y vuelta.

¿Anomalía de pretemporada o viabilidad real en Europa?

El verdadero reto de este ideario de ritmo alto no reside en las pruebas veraniegas, sino en su encaje dentro de la Euroliga. Históricamente, la Euroliga tiende a estrechar las pistas, permitir un mayor nivel de contacto físico y penalizar los errores en el balance defensivo cuando el ritmo de partido se desacelera. Ahí es donde el nuevo Real Madrid de Pedro Martínez tiene que cambiar las reglas del juego, demostrar que se puede hacer un baloncesto de vértigo en la vieja Europa, y que los grandes bombarderos del viejo continente tendrán que trabajar para ser capaces de pararle el ritmo a los blancos… o intentar igualarlo.

Proyectos europeos que apostaron por propuestas de vértigo similar han demostrado que la eficacia de este sistema depende directamente de la profundidad de banquillo y del tono físico para sostener la intensidad durante nueve meses. Si el porcentaje de acierto en el tiro exterior desciende o los rivales logran imponer partidos que bajen al barro el juego y no lleguen a los 70 puntos, el Real Madrid necesitará demostrar que posee alternativas en el juego posicional para no quedar atrapado en su propia red.

La cuenta atrás de la paciencia: el peaje de los resultados en el Real Madrid

La afición ya abraza con entusiasmo la propuesta vistosa de Pedro Martínez, pero dicho entusiasmo durará mientras las victorias acompañen. Todos sabemos que el crédito en el banquillo blanco cotiza a un precio muy alto. La gran incógnita no es cuánto tardará el equipo en automatizar el vértigo de Pedro Martínez, sino cuánto margen de maniobra tendrá la pizarra del técnico catalán si el inicio de competición tropieza con marcadores adversos. En un club donde la urgencia por ganar es inmediata y la exigencia no concede treguas, una mala racha o un bache defensivo en la Euroliga abriría el debate sobre si la fluidez ofensiva es una seña de identidad sostenible o un lujo inasumible. El juicio definitivo no se dictará en las exhibiciones veraniegas de septiembre, sino en la capacidad de la pizarra para resistir las críticas cuando los resultados aprieten y la presión del entorno exija victorias sin contemplaciones.