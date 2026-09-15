Valencia Basket REVIENTA el mercado con el fichaje estrella de Nikola Mirotic: estas son las claves

En el mercado de fichajes de la ACB y Euroliga todo puede cambiar hasta el último segundo y nada se puede dar por escrito. Y cuando todo apuntaba a que Nikola Mirotic estaba cada vez más cerca de la retirada, incluso de firmar con Buducnost, el guion ha dado un giro de 180 grados: el hispano-montenegrino firma por Valencia Basket y se incorpora al juego interior del vigente campeón de la Liga Endesa.

Fichaje top de Valencia Basket

El fichaje de Nikola Mirotic se convierte en la última incorporación de Valencia Basket, que cierra con él un verano de doce movimientos destinados a dar forma al proyecto de Xavi Albert. El ala-pívot hispano-montenegrino, de 35 años, se suma al juego interior taronja después de desvincularse del AS Mónaco, donde la pasada temporada promedió 11 puntos y 4,3 rebotes en 31 partidos con el conjunto del Principado.

Mirotic era el gran agente libre de Euroliga que todavía permanecía sin equipo y finalmente regresará a una Liga Endesa que conoce bien después de sus etapas en el Real Madrid y el Barça Basket. El ala-pívot hispano-montenegrino cuenta además con una trayectoria de primer nivel en la competición continental: en 307 partidos ha promediado 14,4 puntos, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias, con un 39,9% de acierto desde el triple, para alcanzar los 17,1 créditos de valoración por encuentro. Un recorrido que incluye seis participaciones en la Final Four de la Euroliga.

Perfil buscado por el campeón ACB

Mirotic puede aportar a Valencia Basket mucho más que capacidad anotadora. Su llegada añade una amenaza exterior de primer nivel desde la posición de 4, capaz de abrir el campo y generar espacios para los exteriores y los pívots, además de ofrecer recursos en el poste bajo, juego de cara y capacidad para atacar diferentes ventajas. Su experiencia al máximo nivel, con 307 partidos de Euroliga y un MVP de la competición en 2022, puede ser especialmente valiosa para un Valencia Basket que afronta una nueva temporada con ambición en Europa y revalidar el título de ACB.

No era un objetivo prioritario en los planes de Valencia Basket, pero el club ha sabido aprovechar la oportunidad que ofrecía el mercado para incorporar un perfil diferencial que aporta experiencia y profundidad al juego interior de Xavi Albert. Su presencia permite ampliar las posibilidades tácticas del equipo y sumar un jugador capaz de generar desde distintas posiciones, especialmente importante en aquellos partidos en los que el ataque necesite recursos adicionales en media pista.

Precisamente, su capacidad para jugar abierto será una de las grandes claves de su encaje en el conjunto taronja. Mirotic puede complementar a los centers del equipo gracias a su amenaza desde el perímetro, obligando a las defensas a alejarse de la pintura y generando espacios para sus compañeros. El gran interrogante estará en qué versión veremos a sus 35 años y si ha dejado atrás ls molestias que ha arrastrado en épocas de Milán y Mónaco.

Habemus 4 🧡 pic.twitter.com/4cXTxOjaEk — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 15, 2026

¿Estará en la Supercopa ACB?

La gran pregunta sigue sin respuesta, aunque parece complicado que Mirotic pueda estar el sábado en Badalona para disputar las semifinales ante el Barça Basket, precisamente el equipo en el que militó entre 2019 y 2023. El ala-pívot firma por una temporada con Valencia Basket y pone así un nuevo capítulo a una carrera que comenzó hace 18 años, cuando debutó con el primer equipo del Real Madrid.

Después de cuatro temporadas en el conjunto blanco y tras ser elegido en el puesto 23 de la primera ronda del Draft de la NBA de 2011, Mirotic dio el salto a Estados Unidos en el verano de 2014. Allí disputó cuatro campañas con los Chicago Bulls, antes de vestir las camisetas de los New Orleans Pelicans y los Milwaukee Bucks. En 2019 decidió regresar a Europa de la mano del Barça Basket, donde permaneció hasta 2023.