Nick Smith es uno de los grandes fichajes de la Euroliga y te contamos por qué

Impacto total antes del inicio oficial de la temporada con la posible llegada —cada vez más cercana— de Nick Smith Jr. al Real Madrid procedente de la NBA. Un movimiento de primer nivel para reforzar el perímetro con un escolta anotador, explosivo y con un rango de tiro exterior considerable. Un fichaje que, por perfil, juventud y experiencia NBA, puede terminar siendo uno de los grandes movimientos de todo el mercado de verano en la Euroliga.

147 partidos en la NBA

A sus 22 años, Nick Smith Jr. pone punto y aparte a su aventura en la NBA después de disputar 147 partidos entre Charlotte Hornets y Los Angeles Lakers, donde la pasada temporada compartió vestuario con Luka Doncic. El escolta estadounidense habría decidido dar el salto a Europa para firmar por el Real Madrid, según informa Chema de Lucas en su perfil de X.

Después de que opciones como Nadir Hifi o Lonnie Walker no llegaran a concretarse, el escolta formado en Jacksonville se perfila como el último fichaje del verano para el proyecto de Pedro Martínez. Un movimiento de alto impacto para cerrar el perímetro blanco.

Amenaza en el triple constante en Nick Smith

Más que sus promedios globales, lo realmente interesante para el Madrid es que Smith llega con experiencia NBA, capacidad para generar puntos y un 37,4 % de acierto desde el triple en su carrera. A ello se suma un dato especialmente relevante: fue pick 27 del Draft de 2023, seleccionado en primera ronda por los Charlotte Hornets. Su temporada 2025-26 todavía estuvo marcada por un rol reducido, pero terminó firmando un 39,5 % desde el perímetro con Los Angeles Lakers, una cifra que refuerza su perfil como amenaza exterior.

Smith ha hecho del triple una de las principales armas de su perfil ofensivo. En la temporada 2025-26 promedió 2,9 intentos por partido desde el perímetro y convirtió el 39,5 %, mientras que su eFG% alcanzó el 54 %, una cifra que refleja mejor su eficiencia real al dar un mayor valor al triple que el porcentaje de tiros de campo tradicional.

En el conjunto de sus 141 partidos NBA, el escolta presenta un 37,4 % de acierto desde tres y un 49,7 % de eFG%, números que respaldan su capacidad para producir con eficiencia desde el exterior. Su TS% fue del 55,2 %, una métrica que mide la eficiencia anotadora global teniendo en cuenta los tiros de dos, los triples y los tiros libres.

Movimiento top en el Real Madrid

Otro dato interesante es su PER de 8,5 en su trayectoria NBA en Nick Smith. El Player Efficiency Rating es una estadística que intenta resumir en una sola cifra la producción estadística de un jugador por minuto, teniendo en cuenta aspectos como anotación, rebotes, asistencias, robos, tapones, pérdidas y tiros. No es una medida definitiva del impacto de un jugador, pero sirve para contextualizar su rendimiento individual. En el caso de Smith, egresado de Arkansas, sus números avanzados dibujan el perfil de un jugador todavía por desarrollar, pero con una eficiencia exterior y una capacidad anotadora que pueden ganar peso en un escenario como la Euroliga.