¡Se termina la eterna búsqueda! El Real Madrid encuentra a su escolta anotador

El Real Madrid Baloncesto parecía tener todo dicho en el mercado de fichajes. La búsqueda de un escolta anotador tras la incorporación de Max Shulga estaba olvidada. Sin embargo, por perfil, sí que muchos echaban en falta otro manejador con capacidad de crear puntos de la nada. Tras un periodo de escasas informaciones al respecto, hay movimiento.

El Real Madrid Baloncesto se mueve en el mercado de fichajes

En su momento, el Real Madrid Baloncesto se debatía entre Max Shulga y Lester Quiñones. La llegada del ucraniano abrió un debate acerca de si deberían incorporar a los dos. Las palabras de director técnico de República Dominicana llevaron a pensar que podría acabar sucediendo. Ahora, el club blanco da un volantazo y el nombre propio es Nick Smith Jr.

El Real Madrid Baloncesto parece cerca de sumar un nuevo integrante a su plantilla en el mercado de fichajes. Según las informaciones del prestigioso periodista Chema de Lucas, Nick Smith Jr está muy cerca de alcanzar un acuerdo con el conjunto madrileño. Su llegada genera cierto overbooking en la manija y muchos se preguntan qué puede aportar diferente al plantel.

¿Cómo juega Nick Smith Jr?

El Real Madrid Baloncesto podría sumar un nuevo manejador al plantel en el mercado de fichajes. Campazzo apunta a base titular y jefe de operaciones, Shulga tirador, Maledon y Feliz puñales en la zona, Abalde especialista defensivo y Llull microndas. Sin embargo, aún hay aspectos del juego en los que Nick Smith Jr podría llevar al equipo de Pedro Martínez a otra dimensión.

ÚLTIMA HORA: Nick Smith Jr. (1.88 m.; 22 a.), a punto de fichar por el Real Madrid. Número 27 del Draft de 2023, ha pasado por Hornets y Lakers.



BREAKING: Nick Smith Jr. (1.88 m.; 22 y.o.) is close to a deal with Real Madrid. — Chema de Lucas (@chemadelucas) September 12, 2026

Nick Smith Jr es un perfil que el Real Madrid Baloncesto no tenía y tampoco había sumado en el mercado. Es un escolta anotador desde el bote, un generador de tiros. Un perfil capaz de crear en bloqueo directo y uno contra uno. Tiene cierta capacidad para crear para los demás, pero no es su especialidad. Un estilo Laprovittola, Jean Montero, Kendrick Nunn que podría sumar mucho al conjunto.