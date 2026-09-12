¡Sorpresa mayúscula! Nikola Mirotic da un vuelco y regresa a casa

El mercado de fichajes Euroliga está siendo uno de los más candentes de las últimas temporadas. Situaciones como la de ASVEL Villeurbanne o AS Mónaco han azuzado un panorama ya acuciante. En mitad del lío de los del Principado estaba la situación de Nikola Mirotic. Mientras los Blossomgamme, Okobo o Theis hacen lo esperado, el montenegrino sorprende.

Nikola Mirotic y su enésimo rumor

El futuro de Nikola Mirotic en el mercado de fichajes Euroliga ha estado relacionado a múltiples equipos. A pesar de su veteraní viene de firmar grandes números en la mejor competición del viejo continente. Varios de los componentes de AS Mónaco han salido a grandes equipos, muchos en dirección a superpotencias económicas. Sin embargo, el montenegrino quiere regresar a casa.

Buducnost Podgorica is in advanced talks Nikola Mirotic — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) September 12, 2026

Nikola Mirotic inició su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, él es natural de Podgorica. La leyenda de la competición europea siempre ha mostrado afecto por sus raices. En este mercado de fichajes y en el ocaso de su carrera deportiva podría acabar regresando a Podgorica, su tierra natal de la mano del Buducnost, según informaciones de Luca D’Alessandro.

¿Un cupo desaprovechado?

Los equipos ACB no le han quitado el ojo a Nikola Mirotic. A pesar de estar en el ocaso de su carrera ha demostrado poder sumar mucho aún. Su nombre estuvo relacionado a los dos clubes en España en los que ha jugado, Real Madrid Baloncesto y Barça Basket. Sin embargo su vinculación con Valencia Basket y Baskonia cogió más fuerza.

Al margen de lo que pueda o no aportar Nikola Mirotic en Euroliga, su gran argumento a favor de su incorporación es la Liga Endesa. La leyenda de Real Madrid y Barça Basket se formó en las inferiores madridistas, por lo que contibiliza como cupo formativo ACB. Más allá de su rendimiento general, pocos cupos hay que vengan de mostrar un nivel similar al montenegrino. Su marcha a Buducnost Podgorica podría ser un movimiento del que puedan llegar a arrepentirse.