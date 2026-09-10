Las tres esencias que dejó el estreno del Valencia Basket de Xavi Albert y con un NUEVO LÍDER

El nuevo Valencia Basket de Xavi Albert ya ha comenzado a rodar con su primer partido de pretemporada, una primera toma de contacto para el conjunto taronja de cara a una temporada que se presenta exigente. El equipo valenciano dejó sus primeras sensaciones en pista y permitió empezar a comprobar algunas de las claves que pueden marcar su juego.

TJ Shorts, líder desde el primer día en Valencia Basket

TJ Shorts ya dejó una primera muestra del peso que puede tener en el nuevo Valencia Basket. El base terminó el debut de pretemporada ante Casademont Zaragoza con 13 puntos, siendo especialmente importante en los minutos finales, cuando asumió la responsabilidad para cerrar el triunfo por 88-81. Su capacidad para generar ventajas, atacar el aro y provocar faltas puede convertirle en uno de los principales focos ofensivos del equipo.

El estadounidense llega, además, con credenciales de primer nivel: en su etapa en París promedió 19 puntos, 7,3 asistencias y 22,8 de valoración en Euroliga, cifras que explican por qué Valencia espera que sea mucho más que un director de juego. Su velocidad y capacidad para crear desde el bloqueo directo son elementos clave para el estilo de juego tan definido que propone Xavi Albert.

Valencia Basket mantiene la herencia del tiro exterior

El tiro exterior sigue siendo una de las señas de identidad del Valencia Basket, una herencia reconocible de la etapa de Pedro Martínez. En el primer amistoso ante Zaragoza, el conjunto taronja encontró buena parte de sus mejores respuestas desde el perímetro: Brooks y Cárdenas fueron claves en el tercer cuarto con varios triples, mientras que también anotaron desde fuera Osetkowski, Gueye, Valtonen, Moore, Taylor y Puerto.

Más allá de los nombres, la primera prueba deja la sensación de un equipo con muchos jugadores capaces de castigar desde el triple, algo especialmente valioso para abrir espacios a TJ Shorts y generar ventajas en penetración. Valencia terminó imponiéndose 88-81, con Brooks como máximo anotador taronja con 14 puntos, Cárdenas con 10 y Moore y Osetkowski aportando 7 y 8, respectivamente.

Profundidad y juego coral en este nuevo Valencia Basket

La profundidad de plantilla fue otra de las buenas noticias para Xavi Albert, especialmente teniendo en cuenta las bajas. Valencia Basket afrontó el primer amistoso sin Neal Sako y Yankuba Sima, además de otras ausencias en la convocatoria, pero pudo repartir responsabilidades y encontrar aportación en prácticamente toda la rotación. Hasta 12 jugadores anotaron, con Brooks (14), Shorts (13), Cárdenas y Rivero (10) como principales referencias.