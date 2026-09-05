El fichaje TOP de Valencia Basket deja boquiabiertos a todos con la curiosa historia de su dorsal

El Valencia Basket ha afrontado una profunda remodelación de su plantilla con varias incorporaciones llamadas a asumir un papel protagonista. Entre ellas destaca uno de los fichajes estrella como TJ Shorts, que se postula como el líder de un nuevo proyecto que busca elevar el nivel competitivo del conjunto taronja tanto en la ACB como en la Euroliga.

TJ Shorts se presenta como nuevo líder del Valencia Basket

TJ Shorts ha tomado la palabra como nuevo jugador del Valencia Basket y lo ha hecho con un mensaje claro: “Siempre he sido un líder y he venido al Valencia Basket con la misma intención”. El base, que llega para asumir galones en el vestuario y en la pista, afronta el reto de recuperar su mejor versión tras un curso en Panathinaikos que quiere dejar atrás.

🎬🧡 ¡@TjShorts5, presentado!



Cas 👉 TJ Shorts, presentado en @RoigArena de la mano de Vitaldinhttps://t.co/9kEM01FeEU



Val 👉 TJ Shorts, presentat en Roig Arena de la mà de Vitaldin https://t.co/4Vhuv8nSVG



Eng 👉 https://t.co/V1wmfYvNsu pic.twitter.com/y80BceyLDM — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 4, 2026

Más allá del liderazgo, su gran desafío estará en convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo en la ACB y en la Euroliga. Tras una temporada en la que reconoce que no alcanzó su mejor nivel, TJ Shorts busca volver a marcar diferencias con balón y asumir responsabilidad en los momentos decisivos. “El año pasado es un capítulo cerrado”.

¿Por qué TJ Shorts vuelve a elegir el dorsal 0 en el Valencia Basket?

TJ Shorts volverá a lucir el dorsal 0, un número que le acompaña desde sus primeros pasos en el baloncesto universitario y que ahora también llevará en el Valencia Basket. No es una elección estética: representa las cero ofertas universitarias que recibió al terminar el instituto, una situación que le obligó a buscarse el camino hasta llegar finalmente a UC Davis.

Lo curioso es que aquello que podía haber sido una señal de rechazo terminó convirtiéndose en su principal motivación. Shorts mantuvo el 0 durante sus etapas en UC Davis, Bonn, Paris Basketball y Panathinaikos, hasta convertirse en una estrella europea. Para él, el dorsal funciona como un recordatorio permanente de dónde viene y de que “nunca hay que rendirse”.