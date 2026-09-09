Valencia Basket quería pagar su cláusula y ahora explica por qué rechazó esta oferta Euroliga 

El mercado ACB continúa dejando movimientos y oportunidades abiertas de cara a la próxima temporada, con el Valencia Basket que ha estado inmerso en un proceso de remodelación de su proyecto. El conjunto taronja ha buscado ajustar su plantilla y reforzar algunas posiciones para afrontar una nueva etapa con mayores garantías, pero con algunos jugadores que han rechazado ir al conjunto taronja.

Sander Raieste explica su continuidad en el UCAM Murcia

Sander Raieste afronta su segunda temporada en el UCAM Murcia con la convicción de que continuar en el proyecto universitario era la mejor opción para su carrera. En una entrevista en Murcia Economía, el alero estonio reconoce que rechazó el interés del Valencia Basket: “Quería seguir aquí porque creo que aún no hemos llegado al final con este equipo”.

En su decisión de continuar en el UCAM Murcia también ha tenido un peso importante la figura de Sito Alonso, con quien Sander Raieste mantiene una buena relación y que es una de las figuras clave del proyecto universitario: “Tenemos una relación directa y honesta. Tengo muy claro qué quiere de mí y qué debo hacer en la cancha para ganar minutos y tener protagonismo. Me da mucha confianza y eso se nota en mi rendimiento”.

¿Por qué Valencia Basket estaba interesado en el fichaje de Sander Raieste?

La pasada temporada, Sander Raieste se consolidó como una pieza importante en la rotación del UCAM Murcia, especialmente por su aportación defensiva y su capacidad para asumir diferentes funciones en el perímetro. El alero promedió 5,4 puntos, 5,4 rebotes y 1,7 asistencias en 19,6 minutos en la ACB, además de 5,3 puntos y 5,4 rebotes de media en la FIBA Europe Cup.

Ese crecimiento explica el interés del Valencia Basket, que veía en Raieste un perfil cupo y muy útil para reforzar su rotación exterior: un alero con experiencia en la Liga Endesa, físico, compromiso defensivo y capacidad para aportar sin necesidad de concentrar el protagonismo ofensivo. El club taronja estaba dispuesto incluso a pagar su cláusula de rescisión, pero el estonio decidió continuar en el UCAM Murcia.