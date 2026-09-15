¿Cuál será el rol de la leyenda? El último fichaje del Real Madrid sacude la plantilla

El Real Madrid Baloncesto vive un periodo de reconstrucción. La era post Pablo Laso ha sido una travesía con luces y sombras. La temporada en blaco se contrapone con la Euroliga ganada por Chus Mateo. De aquellas plantillas históricas del técnico vitoriano solo quedan vestigios: Facu Campazzo, Sergio Llull, Gaby Deck…

El Real Madrid Baloncesto podría relegar a su héroe

El perímetro del Real Madrid Baloncesto ya vivía un overbooking antes del último refuerzo del mercado de fichajes. Facu Campazzo compartirá posición con Andrés Feliz y Theo Maledon. Las llegadas de Max Shulga y Luwawu-Cabarrot y la continuidad de Sergio Llull y Alberto Abalde dibujaban unas posiciones de base y escolta colapsadas.

A pesar de ello, la realidad es que por perfil,, Sergio Llull seguía siendo el único anotador puro de ese roster. Facu Campazzo es el base cerebral, Maledon y Feliz, dos penetradores, Shulga un tirador, Abalde un stopper y Luwawu-Cabarrot apunta más a jugar de tres. Sin embargo, la llegada de Nick Smith Jr lo cambia todo. Aterriza en el Real Madrid Baloncesto un manejador con maneras de base, pero alma de escolta que crea tiros desde el bote.

Nick Smith Jr y Sergio Llull

Nick Smith Jr llega al Real Madrid Baloncesto para ser ese ‘bajito’ que crea puntos de la nada. Ese rol lleva tiempo sin ejercerse en el conjunto madridista, pero si alguien ostentaba un cargo similar era Sergio Llull. La llegada del nuevo integrante desplaza otro puesto más en la rotación a la leyenda del madridismo, que tendrá que vérselas y deseárselas para hacerse sitio a sus 38 años.

Los rumores acerca de la posible pérdida de protagonismo de Sergio Llull de la mano de Pedro Martínez ya sacudieron la información del mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto. A pesar de ello, se disiparon y había un cierto espacio para el veterano entre las funciones del equipo. Está por ver qué hueco le queda ahora y, sobre todo, cómo lleva el propio jugador ese rol que le viene dado.