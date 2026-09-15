Los Ángeles Lakers: la solución para el quinto titular vive al lado

Los Angeles Lakers todavía no ha encontrado la solución que necesita para dos de sus problemas más urgentes antes de que arranque la temporada 2026-27 de la NBA: conseguir un alero para completar el quinteto titular y desprenderse de algún nombre del plantel. La respuesta a ambas cuestiones, sin embargo, podría estar en la propia ciudad.

Derrick Jones Jr.: La solución en Los Ángeles

Según Tomer Azarly, de Clutch Points, Derrick Jones Jr., que actualmente milita en los Los Angeles Clippers, ha estado considerando la posibilidad de pedir un traspaso. Y lo que es más importante para los Lakers: el jugador desearía seguir en Los Ángeles, lo que representaría una solución ideal tras el cierre de las negociaciones con Jonathan Kuminga, sobre todo si la operación se articula mediante un intercambio.

Los Lakers podrían reunir a dos jugadores para ofrecer a cambio del alero, quien ni siquiera tendría que hacer las maletas en caso de cerrarse el traspaso. Además, Jones encajaría perfectamente en la posición que necesita ser cubierta en el quinteto inicial. Si el alero optara realmente por solicitar su salida, los Clippers estarían dispuestos a atenderlo.

Derrick Jones Jr. previously expressed interest in staying in LA on a similar-value deal—estimated at $10–13M annually—but if he now prefers a trade, the Clippers would likely honor his request and work to get him to his preferred destination, per @TomerAzarly on @ThirdApron… pic.twitter.com/EUzjnyFDJ0 — APHoops (@APH00PS) September 11, 2026

Luka Dončić aprobaría la idea

La posible incorporación de Jones por parte del front office de los Lakers contaría con el visto bueno de Luka Dončić, quien ha seguido de cerca todos los movimientos del equipo durante la offseason. El alero y el base coincidieron en los Dallas Mavericks durante la temporada 2023-24 de la NBA, la misma en la que el esloveno lideró al equipo hasta las Finales contra los Boston Celtics, desafiando estadísticas y expectativas.

El estilo de juego de ambos encajó a la perfección, con Luka como motor ofensivo y Derrick como especialista en la defensa de perímetro, otra de las carencias que los Lakers necesitan cubrir en el plantel. Aunque su posición más natural es la de alero, Jones podría actuar como ala-pívot en formaciones de small-ball, con Dončić y Austin Reaves como directores de juego y Walker Kessler como ancla defensiva en la zona.