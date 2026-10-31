El Barça gana al Valencia Basket (98-94) con un rebote de Brizuela y Sekulic avisa: “Somos competitivos contra los mejores de Europa”

El Barça gana 98-94 al Valencia Basket en el Palau y suma su tercera victoria del curso ante el equipo de Xavi Albert, que lamenta: “Otra vez la moneda ha caído del lado del Barça”.

El Barça ganó este viernes 98-94 al Valencia Basket en el Palau Blaugrana, en la jornada 9 de la Euroliga, y le derrota por tercera vez esta temporada, de nuevo en un final apretado. Una canasta de Darío Brizuela tras su propio tiro libre fallado cerró el partido a seis segundos del final. Los dos equipos quedan con un balance de 6-3.

Los tres duelos del curso se han decidido por cuatro puntos o menos: +1 para el Barça en la Supercopa Endesa, +3 en la Liga Endesa y +4 en la Euroliga. El Valencia Basket sufre su primera derrota a domicilio en la competición y corta una racha de cuatro victorias seguidas.

Brooks lo mantiene vivo, Brizuela lo cierra

Justin Robinson fue el máximo anotador del Barça con 22 puntos; 9 llegaron en los dos últimos minutos y medio. Por el Valencia Basket, Armoni Brooks firmó 26 puntos con 5 de 9 en triples. Con 93-91 y 25 segundos por jugar, Dylan Osetkowski falló un triple que habría puesto por delante a los de Xavi Albert; Kevin Punter anotó dos tiros libres y Brooks respondió con un triple lejanísimo para el 95-94 a nueve segundos del final.

En la siguiente posesión, Brizuela recibió la falta, metió el primer tiro libre y falló el segundo. Tosan Evbuomwan palmeó el rebote, el balón acabó en manos del propio Brizuela y su canasta dejó el 98-94 definitivo.

Joel Parra sumó 19 puntos con 5 de 6 en triples y 24 de valoración, su mejor marca de triples en un partido de Euroliga, según Mundo Deportivo. Punter añadió 18 puntos y Brizuela, 15. En el Valencia Basket, Jasiel Rivero aportó 12 puntos y 7 rebotes, y TJ Shorts y Osetkowski, 11 cada uno, según la estadística oficial de la Euroliga.

El Barça jugó sin Juan Núñez, de baja por un esguince de tobillo, y perdió a Olek Balcerowski, que no disputó la segunda mitad. El Valencia Basket no contó con Nikola Mirotic, lesionado en el aductor, ni con Nate Reuvers.

Sekulic celebra un Barça que no se rinde

“Lo que más me ha gustado es que no nos rendimos nunca. Aunque tuvimos muchos retos antes y después del partido, siempre encontramos la manera (de superarlos). Quiero que el equipo juegue con esta energía y deseo, que sea competitivo y no se rinda nunca. Es una gran victoria, importante”, afirmó Aleksander Sekulic en declaraciones recogidas por AS. El técnico dijo no tener aún detalles de la lesión de Balcerowski.

“Es temprano para extraer conclusiones, pero hemos demostrado que somos competitivos contra los mejores de Europa si jugamos de la forma adecuada. Estamos creciendo y creceremos más”, añadió Sekulic, que destacó a Parra por “reenganchar al equipo al partido”.

Xavi Albert: “Otra vez la moneda ha caído del lado del Barça”

“Otra vez la moneda ha caído del lado del Barça”, resumió Xavi Albert, en palabras recogidas por Superdeporte. El entrenador del Valencia Basket matizó enseguida: “No cae la moneda de su lado solo por suerte, se lo merece.”.

“Han sido los tres partidos en rango de tres o cuatro puntos. Llegamos a situaciones finales en las que no me puedo sentir más cercano a ganar. El mismo mérito tiene el Barça”, explicó el técnico, que cerró: “No me deja más tocado que el resto. Hemos tenido un final cercano y no hemos rematado el partido”.

Los dos vuelven a la Liga Endesa este domingo 1 de noviembre: el Barça visita al Unicaja a las 19:00 horas y el Valencia Basket juega en la pista del MoraBanc Andorra a las 18:00 horas. En la jornada 10 de la Euroliga, el Barça se mide al Hapoel Tel Aviv en Sofía el jueves 5 de noviembre a las 19:45 horas y el Valencia Basket, al Olimpia Milán ese mismo día a las 20:30 horas.