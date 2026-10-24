Juan Núñez, tras año y medio de lesiones: “Sigo siendo el mismo que era”

Juan Núñez, base del Barça, repasa en AS más de año y medio de lesiones, la recaída que más le dolió y su apoyo psicológico antes del Barça-Casademont Zaragoza.

Juan Núñez deja atrás más de año y medio marcado por las lesiones con un mensaje claro: “Sigo siendo el mismo que era”. El base del Barça, de 22 años, repasó en una entrevista con AS su recuperación, la recaída que más le pesó a nivel mental y el apoyo psicológico que utiliza desde niño, horas antes de que su equipo reciba al Casademont Zaragoza en la Liga Endesa.

Núñez afronta su tercera temporada en el club azulgrana después de dos campañas en las que apenas ha podido jugar. Hace tres años fue al Mundial de Indonesia con 19 años y era una de las grandes promesas del baloncesto español. Ahora asegura que su estado físico es bueno y que su nivel volverá con los minutos. “Está claro que después de dos años sin poder casi jugar, pues es complicado”, reconoció en su entrevista con AS. El jugador añadió que está tranquilo y que confía en que el tiempo pondrá todo en su sitio.

La segunda recaída, el golpe más duro

El base distinguió entre las lesiones que sufrió y señaló cuál le costó más asumir. Explicó que “la lesión más complicada a nivel mental fue la segunda, volver a recaer por la ilusión que tenía”. Aun así, prefiere ver el lado positivo de haberlas sufrido tan pronto: “Que te pase joven también es una suerte. No es lo mismo que te pase con 20 años que con 35 años. Tengo 22 y mucho camino por delante”.

Núñez también fue preguntado por Gavi, el futbolista del Barça que pasó por un proceso parecido. Admitió que no ha hablado con el futbolista, pero sí comparten cirujano: “No he podido hablar con él, pero sé que nos operó la misma persona (el doctor Monllau)”. Según relató, le comentaron que todos los deportistas viven una situación complicada cuando recaen, y él sostiene que cuanto antes se acepta, mejor para seguir hacia delante.

Apoyo psicológico desde pequeño

En el plano personal, el jugador destacó el respaldo de su familia, de sus amigos de Madrid y Barcelona y de los servicios médicos del club. Sobre la salud mental, explicó que no ha recurrido a la ayuda psicológica solo en los peores momentos. “Llevo apoyándome en esto desde que soy pequeño”, afirmó, y defendió que es una herramienta para el día a día y no únicamente para cuando las cosas van mal.

En la entrevista habló además de la llegada de Sekulic al banquillo, de quien dijo que ha transmitido al equipo una mentalidad de ser proactivos, y de sus derechos NBA, que pertenecen a los San Antonio Spurs. Sobre ese salto se mostró paciente y recordó que empezar tan pronto hace que parezca que todo tiene que ir muy rápido.

Minutos contados en la Euroliga y cita con el Casademont Zaragoza

Los datos oficiales de la Euroliga reflejan su papel reducido en el arranque: ha jugado en dos de los siete partidos del Barça. Su mayor participación llegó el 9 de octubre ante el Zalgiris, con casi 11 minutos, 4 puntos, 3 rebotes y 6 de valoración. Ante el Besiktas, el 2 de octubre, estuvo algo más de dos minutos en pista.

El Barça recibe este sábado 24 de octubre al Casademont Zaragoza a las 21:00 horas, en la jornada 5 de la Liga Endesa, con emisión en DAZN y Aragón TV, tal y como recoge la guía de horarios de la jornada 5. Después llegarán la visita al Bayern de Múnich en la Euroliga el martes 27 de octubre a las 20:00 horas y, en la liga, el Unicaja-Barça del domingo 1 de noviembre en el Carpena, a las 19:00 horas.