¿Dos canteranos del Barça Basket llamados a dominar el Draft NBA de 2028?

“El cambio es la ley de la vida. Y aquellos que solo miran al pasado o al presente, sin duda, perderán el futuro”, dijo en su día John F. Kennedy. Una reflexión que encaja a la perfección con una NBA que ya empieza a mirar mucho más allá del presente y a poner el foco en los grandes nombres que pueden marcar el futuro. En ese horizonte aparece junio de 2028, cuando se celebre un Draft que podría tener un marcado acento Barça Basket, con dos antiguos canteranos azulgranas llamados a situarse en lo más alto y, quién sabe, incluso a competir por los picks uno y dos.

Joaquim Boumtje Boumtje candidato a pick one

Ha sido uno de los grandes talentos formados en la cantera del Barça Basket en los últimos años y su decisión de dar el salto a la NCAA ya en el curso 2026-27 sorprendió a más de uno, especialmente por hacerlo para enrolarse en un programa del calibre de Duke. Boumtje Boumtje afronta ahora dos años de baloncesto universitario, pero su proyección ya ha disparado las expectativas: incluso antes de debutar, aparece señalado como uno de los grandes candidatos a ocupar el pick número uno del Draft NBA de 2028.

“Vas a ver esto más de jóvenes estar dos años antes de ir al Draft y llegar a NCAA con 17 años”, advertía Jon Scheyer, head coach de Duke recientemente sobre Joaquim Boumtje Boumtje, uno de los grandes proyectos de futuro del baloncesto estadounidense. El pívot, de 2,18 metros y 113 kilos, llegó a Duke tras destacar con el Barça Basket y ser una de las grandes sensaciones internacionales del verano.

El canterano azulgrana fue decisivo para conquistar la Euroliga NextGen, con promedios de 19 puntos, 7,5 rebotes y 1,8 robos, además de ser elegido MVP del torneo. Poco después, repitió reconocimiento con Estados Unidos en el Mundial Sub-17 de la FIBA, donde volvió a proclamarse campeón y MVP. Su llegada a Duke completa un proyecto que reúne talento, tamaño y experiencia, situando a Boumtje Boumtje como una de las piezas más intrigantes de una generación que ya empieza a mirar hacia el Draft NBA de 2028.

Nikola Kusturica quiere llegar a lo más alto

Junto a Joaquim Boumtje Boumtje aparece otro nombre con argumentos para aspirar al número uno del Draft NBA de 2028: Nikola Kusturica. El escolta serbio también deja atrás la cantera del Barça Basket para dar el salto a la NCAA, en su caso rumbo a los Bruins de UCLA. De momento, su cotización se sitúa por detrás de la del interior formado en Barça Basket, aunque su proyección le coloca igualmente entre los grandes nombres de futuro. Como Boumtje Boumtje, deberá completar dos temporadas universitarias antes de decidir dar el paso definitivo hacia el Draft.

Kusturica llega a UCLA después de firmar un espectacular Mundial Sub-17 de la FIBA 2026 con Serbia, promediando 24,6 puntos por partido y consolidándose como una de las grandes estrellas del torneo. Su llegada forma parte de una nueva generación de Bruins con un marcado acento europeo, aunque el técnico Mick Cronin considera que este equipo es más experimentado, atlético y completo que el de hace tres temporadas, que ya contaba con cinco jugadores europeos.

Pese a su juventud, Kusturica figura entre los talentos internacionales que más expectativas han despertado en UCLA y apunta a tener un impacto inmediato. Su evolución durante los próximos dos años será clave para determinar hasta dónde puede llegar su candidatura al número uno del Draft de 2028.

Mock Draft NBA 2028