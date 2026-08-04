Del Barça Basket a un contrato récord en la NCAA: el pelotazo de Nikola Kusturica

El trasvase de jóvenes talentos internacionales hacia la NCAA se ha convertido en una tendencia imparable. Cada vez son más los jugadores que deciden abandonar las canteras de los grandes clubes europeos para firmar su primer gran contrato universitario antes de dar el salto a la NBA. Ese es el camino que ha elegido Nikola Kusturica, una de las mayores promesas de la cantera del Barça Basket. El alero balcánico pone rumbo a UCLA, donde ha cerrado un contrato de enorme impacto económico, confirmando el creciente poder de atracción del baloncesto universitario estadounidense sobre los mejores prospects del panorama internacional.

Los datos del contrato de Nikola Kusturica

El jugador serbio, considerado una de las mayores promesas del baloncesto balcánico, contaba con varias propuestas para dar el salto a la NCAA. Finalmente, se decantó por la oferta de los Bruins de UCLA, donde estará a las órdenes del experimentado y controvertido entrenador Mick Cronin. Según apuntan diversos medios estadounidenses, Kusturica ha firmado un contrato por dos temporadas valorado en 12 millones de dólares, a razón de seis millones por campaña, una cifra que refleja el enorme interés que despertaba entre los principales programas universitarios del país.

Kusturica ha firmado por dos temporadas con UCLA debido a que no podrá inscribir su nombre en el Draft de la NBA hasta 2028, siguiendo un camino similar al que en su día protagonizó Joaquim Boumtje Boumtje. Los Bruins confían en que el joven talento serbio tenga un papel protagonista desde el primer momento, liderando un proyecto que contará también con otros grandes prospects internacionales. Entre ellos destaca Gunars Grinvals, procedente del Real Madrid, además de sus compatriotas Sergej Macura y Filip Jovic, este último llegado desde Auburn.

El jugador con mejor contrato NCAA

El contrato de seis millones de dólares por temporada de Nikola Kusturica lo sitúa entre los jugadores mejor pagados de la NCAA, con unas cifras inalcanzables tanto para el Barça Basket como para la mayoría de clubes de la Euroliga. Un mercado universitario estadounidense que sigue creciendo y que ya maneja cantidades propias del baloncesto profesional.

El jugador mejor remunerado actualmente sería Thomas Haugh, cuyo acuerdo con Florida estaría valorado, según diversas informaciones, en torno a los 10 millones de dólares para la próxima temporada, una cifra que evidencia el cambio de paradigma que está viviendo la NCAA con la llegada del modelo NIL.

Otros jugadores que se moverán en cifras cercanas a los seis millones de dólares por temporada son Milan Momcilovic, que dará el salto a Kentucky; Flory Bidunga, nuevo jugador de Louisville; Tounde Yessoufou, que recala en St. John’s; o Massamba Diop, una de las piezas importantes del proyecto de Gonzaga. Todos ellos forman parte de una nueva generación de talentos internacionales que están encontrando en la NCAA un escaparate y una compensación económica cada vez más cercana al baloncesto profesional.