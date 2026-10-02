Un equipo plagado de ACBs: La curiosa plantilla del rival del Barça Basket en Euroliga

El Barça Basket viene dejando claros y oscuros en esta nueva era. La plantilla se ha remodelado de cabeza a pies y el banquillo no ha sido menos. Por el momento, viven un periodo de adaptación. Ha habido algunos motivos para creer en el proyecto, como el encuentro frente a Anadolu, pero también batacazos como la Penya en Supercopa ACB. Ahora, Besiktas en Euroliga.

El Barça Basket afronta un partido en el que habrá muchas caras conocidas

Más que menos, el aficionado promedio a la Euroliga maneja las plantillas de todos los equipos de la competición. Sin embargo, Besiktas es un conjunto que inédito en la competición. A pesar de ello, muy probablemente los aficionados del Barça Basket tengan ubicados a buena parte de la plantilla turca. De hecho, uno de sus flamantes fichajes fue uno de los culebrones culés del verano, David DeJulius.

David Dejulius no es el único conocido del Barça Basket. Devon Dotson y Connor Morgan también se midieron a los azulgranas con la camiseta de su acérrimo rival, Joventut de Badalona. Además, una de las revelaciones en Baskonia el pasado curso, Eugene Omoruyi también viste la camiseta del combinado turco. Todos estos perfiles no solo se llevan miradas por haber militado en ACB, también por el nivel mostrado y aún sin mencionar a su gran estrella.

El peligro para el FC Barcelona en Euroliga

Al extenso listado de jugadores de Besiktas que han militado en ACB hay que añadirle a su gran estrella, Anthony Brown. Los 24 de valoración firmados en la victoria frente a Maccabi son su aval. A muchos no les acabará de sonar como militante de la Liga Endesa. Sin embargo, en Fuenlabrada recuerden ese fichaje ‘NBA’. Bien haría el Barça Basket en no perderle de vista en Euroliga.

Anthony Brown ahora brilla en Euroliga, pero su camino no ha sido sencillo. Entre franquicias NBA, equipos asociados de G-League y equipos europeos ha vestido unas quince camisetas diferentes. Su paso por la mejor liga estadounidense fue discreto, con menos de 40 partidos. En España únicamente disputó 8 partidos sin especial brillo. Hasta la fecha no había disputado nunca la Euroliga, pero no parece intimidarle y querrá que el Barça Basket sea su próxima víctima.