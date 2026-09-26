El Barça Basket contra la horma de su zapato: El plan de Sekulic a examen

El Barça Basket viene de conseguir la victoria en su debut en Euroliga. Pocas horas después tendrá que revalidar las buenas sensaciones frente a Leyma Coruña en Liga Endesa ACB. Aleksander Sekulic ha sabido hacer de la necesidad, derivada de las bajas virtud, pero los gallegos podrían ser un equipo complejo para lo que proponen los azulgranas.

El nuevo Barça Basket y su plan de contingencia

Aleksander Sekulic supo sacar un duro partido Euroliga con una plaga de lesiones asolando su plantilla. El Barça Basket tiene especialmente mermado su juego interior. Sin embargo, Olivier Nkamhoua al cinco fue un dolor de cabeza para los turcos y más potenciado por la pizarra del técnico esloveno. Eso y un excelso partido de Justin Robinson sentenciaron a los otomanos. Sin embargo, la Liga Endesa ACB podría proponer otros desafíos.

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La plantilla de Leyma Coruña tiene como center titular a George Conditt. El ex de Gran Canaria es un jugador muy dominante en el cuerpo, pudiendo castigar el juego interior blaugrana. Sin embargo, esta condición no le impide ser un jugador con cierta movilidad para poder defendesa las situaciones en carrera que plantea para los cincos.

Leyma Coruña querrá frenar el Spain Pick and Roll de Aleksander Sekulic

El Barça Basket viene generando buena parte de sus puntos a través del Spain Pinck and roll. La situación táctica viene dando mucho rédito al conjunto azulgrana. Además, manejan varias lecturas interesantes para adaptarse a la defensa rival. A Pablo Laso le pilló de imprevisto, pero Carles Marco cuenta con mucha más información para desarrollar un plan defensivo en el duelo de Liga Endesa ACB.