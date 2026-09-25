¡Sekulic se gana a la afición! Los aciertos del técnico del Barça Basket suponen el triunfo Euroliga

El Barça Basket se medía en la primera jornada de la Euroliga, nada más y nada menos, que a todo un Anadolu Efes. El recuerdo del equipo turco quizás no sea muy bueno para el aficionado medio, pero un verano con llegadas como Mike James y Dario Saric les catapultan a la cima de la competición. Los de Aleksander Sekulic se llevaron el triunfo.

La pizarra del Barça Basket fue clave en Euroliga

Aleksander Sekulic no solo se las veía contra un gran equipo, sino que lo hacía con un plantel plagado de bajas y con el mazazo de la Supercopa ACB en la cabeza. Los azulgranas comenzaron con mal pie, pero acabaron remontando el partido y llevándose el triunfo. Una de las grandes claves para el Barça Basket fue la gestión de la pizarra, tanto en instantes finales como en general.

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 | El resum del partidàs contra l'Efes! (89-82)Quina manera de tornar a casa, Palau! 🔥 pic.twitter.com/HeR1QY53tb — Barça Basket (@FCBbasket) September 24, 2026

El técnico del Barça Basket supo hacer de la necesidad virtud y con sistemas de juego muy dinámicos hizo que Nkamhoua hiciera mucho daño a Anadolu Efes desde la posición de ‘falso cinco’. El colofón fue lo bien elegidas que estuvieron las situaciones finales. Aleksander Sekulic tiró de uno de sus sistemas predilectos, el Spain Pick and Roll, y Justin Robinson hizo el resto. Después de las dudas que había habido con las decisiones del técnico en Badalona, giro de 180º.

¿Cómo se gestó la victoria?

La primera acción ganadora del Barça Basket fue el triple de Justin Robinson con menos de un minuto.Los azulgranas plantearon su clásico Spain Pick and Roll, pero con una trampa. Punter también bloquearía directo a balón para dificultar la defensa de cambios. El defensor del escota estaría preparado para el indirecto y, por contra, se encontró un directo. Con ello, Justin Robinson lanza totalmente solo. Una situación probablemente no casual, ya que Aleksander Sekulic pudo hablar con sus jugadores en los tiros libres previos de Mike James dada la extensa revisión.

JUSTIN ROBINSON!!!! WHAT A PLAYER!!! 86-82!!! pic.twitter.com/oVk92IJREe — Barça Basket (@FCBbasket) September 24, 2026

El segundo acierto del Barça Basket es la defensa excelsa de Kevin Punter. A pesar de lo que usualmente se suele hacer en bloqueos directos de jugadas finales, cambiar, Aleksander Sekulic apuesta por mantener pares. Puede parecer una cuestión baladí, pero el esloveno seguramente pensara en que Mike James no estaría dispuesto a soltar ese último balón. Balcerowski ayuda a Punter en el pick and roll y la continuación y el lado débil quedan más desprotegidos. Sin embargo, el máximo anotador de la historia de la Euroliga decide insistir en el bote y pierde el balón a manos del del Bronx.