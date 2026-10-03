La ‘trampa’ de Sito Alonso: La plantilla del Barça Basket tendrá que demostrar los porqués

El verano del Barça Basket ha sido de los más movidos de los últimos años y, posiblemente, el conjunto que más se ha renovado este verano. La línea de la dirección deportiva era clara: perfiles fuera del radar y con mucho físico. Los culés han sacado de la pista por físico a varios rivales, pero también han tenido sus sombras. UCAM Murcia en Liga Edesa ACB, una prueba de fuego.

Un partido de alto voltaje para el Barça Basket

Si algo ha caracterizado los últimos UCAM Murcia vs Barça Basket ha sido la tensión competitiva y la dureza de los encuentros. Ya sea por afinidad, por el pasado culé de Sito Alonso u otras circunstancias la realidad es que siempre son partidos de mucho contacto y verdaderamente competidos. Este curso la plantilla azulgrana está confeccionada para imponer su físico, pero los murcianos y su dureza suelen plantear partidos de Liga Endesa ACB difíciles de jugar.

Por un lado, Forrest tendrá delante a un Umoja Gibson con muy buenas aptitudes defensivas en el plano individual y un Justin Robinson que pondrá a prueba su velocidad. Ennis se medirá a la ristra de aleros americanos del Barça Basket que están dejando actuaciones discretas, pero con mucho trabajo sucio detrás. También habrá que ver en el duelo Nkamhoua vs Cate y Pansa si se acaba por imponer el juego en la pintura o la agilidad.

Una baza que UCAM Murica podría jugar en Liga Endesa ACB

El rendimiento de UCAM Murcia en Liga Endesa ACB ya hace muchas temporadas que es destacado. Son varias las características que definen al entramado creado por Sito Alonso. Sin embargo, hay una muy concreta que bien podría hacer sufrir a este Barça Basket. Los murcianos son los maestros de la zona en media pista. Su zona se hace inespugnable y producen verdaderos atascos en los equipos rivales.

🏀 UCAM Murcia | ACB🇪🇸

🛡️ Defensa mutante

2️⃣–3️⃣ zona para iniciar

✂️ 1º corte fondo → lo toma la 2ª línea

↔️ 2º corte fondo → persecución desde lado débil

🔄 Ajuste automático a individual en los últimos segundos

Lectura, comunicación y timing defensivo 🔒 pic.twitter.com/gU8NblqWqH — GamePlan (@BasketGamePlan) January 27, 2026

El Barça Basket es uno de los equipos que, posiblemente, podría ser más vulnerable de la Liga Endesa ACB ante una zona. En la plantilla culé hay pocos perfiles de interiores con capacidad de pase. Además, cuentan con muchos jugaodres con poca experiencia en baloncesto FIBA. UCAM Murcia podría sacar su gran especialidad para tumbar al cuadro de Aleksander Sekulic.