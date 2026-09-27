¡Qué manera de empezar! El Barça de Sekulic desata su arsenal ofensivo y firma una noche histórica

Llegaba el debut en la Liga Endesa de la era Sekulic en el Barça Basket y el equipo azulgrana volvió a dejar señales de su enorme potencial ofensivo. Después de estrenarse con victoria en la Euroliga ante Anadolu Efes, el conjunto catalán ofreció una auténtica exhibición en ataque frente al Leyma Coruña, imponiéndose en casa y estableciendo una marca histórica. Una noche en la que Olek Balcerowski asumió el protagonismo en la pintura y ejerció como uno de los grandes líderes del equipo.

Tercera mayor anotación en un estreno de Liga Endesa

La victoria por 119-101 del Barça Basket ante Leyma Coruña dejó mucho más que un triunfo en el estreno liguero. Los 119 puntos firmados por el conjunto azulgrana suponen la tercera mejor anotación histórica en un debut de Liga Endesa y una cifra que no se veía en el Palau Blaugrana desde 1990. Una auténtica exhibición ofensiva para abrir el curso.

Los azulgranas cierran así una semana perfecta en cuanto a resultados, con los estrenos en Liga Endesa y Euroliga resueltos con sendas victorias. Además, los 119 puntos ante el conjunto gallego representan la máxima anotación del Barça en la Liga Endesa desde la temporada 2017-18, cuando alcanzó los 121 puntos frente al Betis.

Las tres máximas anotaciones en un debut ACB

131 puntos del CAI Zaragoza ante Caixa Ourense en 1991

121 puntos del Barça Basket ante Cacaolat Granollers en 1986

119 puntos del Barça Basket ante Leyma Coruña en 2026

El Barça se estrena con triunfo ante Leyma Coruña en una gran exhibición ofensiva.



1⃣1⃣9⃣ @FCBbasket

1⃣0⃣1⃣ @basquetcoruna



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Récord de anotación y valoración de Olek Balcerowski

Uno de los grandes nombres propios que dejó el arsenal ofensivo del Barça Basket de Sekulic fue Olek Balcerowski. El pívot polaco, uno de los fichajes azulgranas de este verano, firmó una actuación perfecta con 21 puntos y 30 de valoración. Su hoja de tiro fue impecable: 9 de 9 en lanzamientos de dos puntos y 3 de 3 desde la línea de tiros libres.

🌟 L’MVP de la nit: 𝗢𝗹𝗲𝗸 𝗕𝗮𝗹𝗰𝗲𝗿𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶. pic.twitter.com/4U9JkJ8G3K — Barça Basket (@FCBbasket) September 26, 2026

Además, Balcerowski completó su noche con seis rebotes y dos tapones, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del estreno liguero. Sus 21 puntos sin fallo representan la mayor anotación de un jugador del Barça sin errar un solo lanzamiento desde Petteri Koponen, que logró esta hazaña el 12 de noviembre de 2016.

Antes que el base finlandés, Arturas Karnisovas había firmado dos actuaciones de este calibre, con 23 puntos en 2001 y 24 en 2002, también sin errores en sus lanzamientos. En el conjunto de la Liga Endesa, el último jugador en alcanzar una cifra superior sin fallo fue Tryggvi Hlinason, que en noviembre de 2024 anotó 24 puntos con un perfecto 9 de 9 en tiros de dos y 6 de 6 desde la línea de personal.

Los anotadores de los 119 puntos del Barça Basket