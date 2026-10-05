¿Quién es Tyran Stokes? El posible pelotazo del próximo Draft NBA

Aunque la temporada NBA 2026-27 todavía no ha comenzado y la NCAA aún espera su salto inicial, ya hay un nombre que concentra buena parte de las miradas de cara al futuro: Tyran Stokes. El jugador de Louisville afronta su año freshman como uno de los grandes candidatos a ocupar el número 1 del Draft de 2027, aunque su condición de favorito no genera unanimidad. El nivel de otros prospects de su generación abre la puerta a que alguno pueda adelantarle en una carrera por el primer puesto que promete estar muy abierta.

Elección de Stokes por Kansas

Tyran Stokes eligió Kansas por delante de Kentucky después de varios meses de una intensa batalla de reclutamiento entre ambos programas top de NCAA. Kentucky había tomado ventaja durante el otoño, pero Kansas fue ganando terreno hasta convertirse en el principal favorito. La visita de Stokes a Lexington tras la temporada permitió a los Wildcats volver a acercarse, aunque finalmente los Jayhawks se hicieron con uno de los grandes talentos de su generación.

El compromiso supuso un importante impulso para Bill Self, que sumó a Stokes a Taylen Kinney como sus dos reclutas de cinco estrellas para 2026. Además, Kansas volvió a contar con un jugador señalado como potencial número 1 del Draft de la NBA de 2027, después de que Darryn Peterson hubiera desempeñado ese papel la temporada anterior.

¿Pick one del Draft NBA 2027?

Stokes, de 2,01 metros y 104 kilos formado entre Prolific Prep, Notre Dame HS y Rainier Beach (Seattle), firmó la pasada temporada unos números espectaculares: 31 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias y 4 robos por partido, liderando a su equipo hasta un balance de 29-1 y el título estatal de Washington. En el McDonald’s All-American Game aportó 12 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones.

Su talento físico y capacidad para generar juego le han situado como el principal prospect de su generación. Desde Estados Unidos destacan su combinación de tamaño, habilidad y visión, aunque también señala como aspectos a mejorar su consistencia, el tiro exterior, las pérdidas y su compromiso defensivo. Su rendimiento y madurez en Kansas determinarán si puede mantener su condición de candidato al número 1 del Draft de la NBA.

Pros y contras de Tyran Stokes

Puntos positivos

Tyran Stokes parte de una combinación física poco habitual para un jugador exterior, con potencia, tamaño y movilidad suficientes para imponerse en el contacto y defender varias posiciones. Su principal virtud ofensiva aparece cuando ataca el aro, donde utiliza su fuerza y capacidad de cambio de dirección para generar ventajas y finalizar incluso ante defensores más grandes.

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A todo ello suma un manejo de balón especialmente avanzado para un jugador de sus características, hasta el punto de poder iniciar transiciones, subir la pelota y asumir responsabilidades de creación como un point forward. Su capacidad para rebotear y correr la pista añade otra dimensión a su juego y explica buena parte del enorme potencial que se le atribuye.

Puntos negativos

La gran incógnita de su perfil sigue estando en el tiro exterior. Stokes ha mostrado progresos, pero todavía necesita alcanzar una regularidad suficiente desde la línea de tres para convertirse en una amenaza que obligue a las defensas a abrirse y no pueda ser flotado. También debe pulir su toma de decisiones cuando asume el protagonismo con balón, ya que su agresividad y confianza pueden llevarle en ocasiones a forzar acciones, acumular pérdidas o buscar tiros de baja eficiencia.

El salto a Kansas será precisamente la prueba que permitirá comprobar si esas virtudes que le han permitido dominar en categorías inferiores en Instituto pueden trasladarse con la misma eficacia al baloncesto universitario de máximo nivel.

Mock Draft inicio de octubre 2026