El canterano del Barça que llega a la NCAA y convierte a su nuevo equipo en candidato al título

Varios canteranos del Barça Basket y el Real Madrid han hecho las maletas rumbo a la NCAA, pero uno de ellos ha provocado un auténtico terremoto en las previsiones. Su llegada ha disparado las expectativas de su nuevo programa, que ya aparece entre los grandes candidatos al título, mientras que el que fuera jugador de la cantera blaugrana empieza a ser señalado incluso como posible número 1 del Draft de la NBA de 2028.

Nikola Kusturica levanta la perspectiva en UCLA

Todavía queda tiempo para que arranque oficialmente la temporada NCAA, pero las primeras previsiones de septiembre ya colocan a los Bruins de UCLA entre los grandes candidatos al título. El objetivo es suceder a los Wolverines de Michigan y levantar el trofeo el próximo abril en Detroit, con el Ford Field, casa de los Lions de la NFL, como escenario de la Final Four. La gran final está prevista para el 5 de abril.

ESPN colocó a los Bruins en el número 20 del ranking nacional, destacando la incorporación de Nikola Kusturica como uno de los principales motivos para situar a UCLA entre los equipos a seguir esta temporada.

Jeff Borzello, de ESPN, incluso apunta que UCLA podría presentar su mejor plantilla desde la temporada 2022-2023, y buena parte de esas expectativas están directamente relacionadas con la llegada de Kusturica. El dato resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que hablamos de un jugador de apenas 17 años que todavía no ha disputado un solo partido de baloncesto universitario. Que su llegada tenga semejante peso en las previsiones de uno de los grandes programas de la NCAA refleja hasta qué punto las expectativas depositadas en el joven jugador son ya enormes.

El serbio cumplirá 18 años en abril de 2027

La llegada de Nikola Kusturica ha cambiado por completo el escenario de los Bruins de UCLA. Un equipo que inicialmente no aparecía entre los grandes favoritos se ha disparado hasta el número 20 del ranking de ESPN, con el joven jugador como uno de los principales argumentos para justificar ese salto en las previsiones.

Pero semejante impacto también implica presión. Kusturica deberá demostrar que puede encajar en el exigente sistema defensivo de Mick Cronin, especialmente teniendo en cuenta que todavía es un prospect de apenas 17 años y no cumplirá los 18 hasta abril. A ello se suma el enorme contrato que ha firmado para dar el salto a la NCAA desde el Barça Basket, una circunstancia que eleva todavía más las expectativas alrededor de uno de los proyectos jóvenes que más atención está generando en el baloncesto universitario estadounidense.

Movimientos importantes en UCLA

Kusturica no llega solo de cara el curso 2026-27. UCLA también ha reforzado su plantilla con Filip Jovic, procedente de Auburn, Azavier Robinson, de Butler, y Jaylen Petty, llegado desde Texas Tech, además de contar con buena parte de los jugadores que regresan del curso anterior. Un talento que puede asumir buena parte de la responsabilidad y, al mismo tiempo, permitir que el joven jugador serbio pueda desarrollar su juego sin cargar desde el primer día con todo el peso de las expectativas.

La fórmula parece clara: cuanto más produzcan sus compañeros, más espacio tendrá Kusturica para crecer sin que todos los focos recaigan sobre él. Porque hablamos de un jugador de 17 años que afronta su primera experiencia universitaria, pero cuya llegada ha elevado de forma notable las expectativas alrededor de UCLA.

Mick Cronin habla de Kusturica

La última vez que UCLA tuvo en su campus un prospecto de semejante calibre hubo que remontarse una década, hasta la llegada de Lonzo Ball. Ahora, los Bruins vuelven a tener entre manos un proyecto capaz de generar unas expectativas extraordinarias, estrella internacional procedente de Serbia y señalado ya como uno de los principales candidatos a convertirse en el número 1 del Draft de la NBA de 2028.

El joven jugador deberá permanecer al menos dos temporadas en la NCAA debido a los requisitos de edad del Draft, lo que convierte su etapa en UCLA en un proyecto a medio plazo. Pero la presión ya está ahí. Mick Cronin es consciente de que Kusturica aterriza en uno de los grandes escenarios del baloncesto universitario y que cualquier tropiezo puede multiplicar los focos sobre él.

Por eso, el técnico de los Bruins quiere proteger a su nueva estrella y darle margen para crecer. La idea es sencilla: permitir que Kusturica tenga altibajos, se adapte al baloncesto universitario y pueda desarrollar su juego sin que las enormes expectativas que rodean su llegada terminen convirtiéndose en una carga demasiado pesada.

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