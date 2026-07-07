¿Quién tomará el relevo de Aday Mara y Sergio de Larrea en el Draft NBA 2027? Tres españoles ya llaman a la puerta

Tres españoles dejaron su huella en el Draft de la NBA de 2026, con Aday Mara al frente del baloncesto nacional tras ser elegido en el puesto 12 por OKC. Junto a él, Sergio de Larrea puso rumbo a los Dallas Mavericks y Baba Miller acabó en Los Angeles Clippers después de salir elegido en segunda ronda. La gran pregunta ahora es quién recogerá el testigo en 2027, y ya hay tres nombres españoles que asoman como firmes candidatos a seguir sus pasos.

Los españoles con opciones en el Draft NBA 2027

Se espera que en un año puedan liderar el Draft dos prospects como Jordan Smith, jugador de Arkansas, o Tyran Stokes de Kansas. Son los dos jóvenes que podrían suceder a AJ Dybantsa, pero sin olvidar perfiles como Stefan Jokismovic de Baskonia, Braylon Mullins de UConn, o Bruce Branch de BYU. No se espera que sea un Draft tan potente en clave española, pero tres jugadores podrían aparecer en un año.

Álvaro Folgueiras – Louisville

Todas las miradas apuntan de nuevo hacia perfiles llegados desde la NCAA, como ya ocurrió con Aday Mara o Baba Miller. En esa carrera hacia el Draft de 2027 aparece con fuerza Álvaro Folgueiras, uno de los nombres españoles a seguir. El malagueño brilló durante dos temporadas en Robert Morris y, tras firmar un interesante curso júnior en Iowa —con medias de 8,4 puntos y 3,6 rebotes—, decidió dar un nuevo paso en su carrera. Folgueiras entró en el Transfer Portal para recalar en Louisville, donde buscará ganar protagonismo en un programa de mayor peso y reforzar su candidatura de cara al Draft, con el objetivo de hacerse un hueco como posible elección de segunda ronda, en un camino que recuerda al de Baba Miller.

Ian Platteeuw – Davidson

El pívot de los Wildcats de Davidson es otro de los perfiles españoles a seguir de cerca en la NCAA durante la temporada 2026-27. Después de destacar en las categorías inferiores del baloncesto español y dejar su sello en la cantera del Joventut Badalona, Ian Platteeuw completó un primer curso universitario prometedor, aunque también dejó la sensación de que su verdadero salto puede llegar en su segundo año.

El catalán firmó 4 puntos y 3,8 rebotes de media en 31 partidos, pero todo apunta a un crecimiento importante como sophomore. Su evolución física, un mayor peso en el juego interior y la posibilidad de ampliar su amenaza desde el perímetro lo convierten en uno de los nombres con más margen de impacto en Davidson, la misma universidad en la que brilló Stephen Curry. Si da el paso adelante esperado, su nombre podría ganar fuerza hasta entrar en la conversación por una plaza al final de la primera ronda del Draft de la NBA de 2027.

Mario Saint-Supery – Gonzaga

Entre todos los españoles que competirán en la NCAA, Mario Saint-Supery es el nombre que genera un mayor consenso de cara al Draft de la NBA de 2027. El base malagueño parte, a día de hoy, como el principal candidato a colarse en la primera ronda, aunque buena parte de sus opciones dependerán del protagonismo que logre como sophomore en Gonzaga y del papel que le reserve Mark Few en uno de los programas más potentes del país.

Saint-Supery ya ha dejado muestras de su talento como director del juego de la selección española de Chus Mateo y cerró su primer curso universitario con 8,6 puntos de media, además de 2,8 rebotes y 3,8 asistencias por partido, unos números que refuerzan su candidatura y alimentan la expectativa de cara a un segundo año clave en su progresión.