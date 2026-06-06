El baloncesto que conozco se construyó sobre una mística invisible pero infalible: el ojo clínico del ojeador, esa estirpe de viejos sabios del parqué que buscaban en la grada un lenguaje corporal, una mirada tras fallar tres triples seguidos o una intuición salvaje para adivinar el rebote. Hoy, en los despachos de la NBA y los transatlánticos de la Euroliga, las pizarras se han visto colonizadas por ingenieros de datos y matemáticos graduados en el MIT que han sustituido la libreta por la hoja de cálculo. En esta obsesión ciega por medirlo todo y reducir el riesgo a cero, el baloncesto está pagando un peaje carísimo, y no es otro que la homogeneización del talento, la proliferación de clones en la pista y la muerte definitiva de la imperfección genial.

El dato: La invasión matemática

Para comprender la magnitud de esta dictadura del dato, basta con mirar la radiografía de los despachos en las últimas dos décadas. En el año 2008, apenas cinco franquicias de la NBA contaban con un analista avanzado a tiempo completo en su organigrama; hoy, el cien por cien de los equipos de la liga profesional norteamericana dispone de departamentos análisis masivo de datos, el famoso “Big Data”. La propia competición ha sustituido sus viejos sistemas de vídeo por la tecnología Hawk-Eye Pose Tracking, un entramado de cámaras capaz de rastrear 29 puntos del cuerpo de cada jugador en tiempo real, generando millones de registros por partido.

El algoritmo ya no es un elemento consultivo para los directores deportivos, sino que dicta directamente el comportamiento en la pista. Los equipos determinan cuántos segundos debe pasar el balón por cada mano, desde qué centímetro exacto el tiro es matemáticamente eficiente basándose en el True Shooting Percentage (TS%), o qué rotaciones minimizan el riesgo según el Adjusted Plus-Minus (APM). Vivimos en la era del Moneyball llevado al extremo, un escenario donde el juego se ha optimizado hasta el milímetro, pero donde también se ha expulsado la poesía del error. Esta tendencia caló en la ACB hace una década y cada vez gana más adeptos.

El peligro: Ciegos al contexto pasional del juego

El gran peligro de esta era tecnológica no es que los datos mientan —los números son fríos, exactos y rigurosos—, sino que carecen por completo de memoria emocional y son incapaces de entender el contexto competitivo. El algoritmo premia la eficiencia estadística y la repetición del patrón, pero es ciego ante los intangibles que deciden los campeonatos en el barro: el liderazgo en un vestuario roto, la capacidad de resistir la presión con quince mil personas gritando en contra, o el instinto puro de un competidor obsesivo.

Si aplicáramos a pies juntillas los filtros analíticos actuales a las leyendas de hace quince o veinte años, el sistema habría descartado sistemáticamente a jugadores que rompieron el molde. Facundo Campazzo, por ejemplo, habría sido una anomalía rechazada por cualquier modelo predictivo en sus inicios debido a su estatura de 1,78 metros y su irregular tiro exterior de juventud. Ninguna hoja de Excel puede medir la fuerza gravitacional de un base que se lanza de cabeza a por un balón dividido con la violencia de un pívot.

Las víctimas: Las anomalías rechazadas

El ecosistema de los jugadores de rol históricos habría saltado por los aires bajo el escrutinio de la inteligencia artificial actual. Perfiles como Dennis Rodman o Draymond Green jamás habrían superado el corte de un analista obsesionado con los porcentajes tradicionales de tiro de campo o el volumen de anotación. Incluso un genio de la lectura como Sarunas Jasikevicius habría sido catalogado como un “agujero negro” defensivo en los actuales modelos de cambio de asignación (switch), ignorando por completo que su IQ baloncestístico y su carácter volcánico ganaban Final Fours por aplastamiento mental.

La consecuencia directa de esta mentalidad corporativa es la creación de clones, especímenes idénticos que inundan el mercado para satisfacer a la máquina de negocio en la que se ha convertido el baloncesto actual. Al buscar el riesgo cero, el baloncesto se ha llenado de aleros que solo defienden y tiran de tres (3&D), y de pívots atléticos cuya única función es bloquear, correr la pista y hundir el balón. Se ha penalizado la improvisación, el aclarado intermedio y el tiro de media distancia que descoloca las pizarras, olvidando que la innovación casi nunca surge de la repetición, sino de la excepción.

El arte frente a la fórmula

No se trata de caer en la nostalgia barata ni de negar los avances evidentes que la estadística avanzada ha aportado al juego, pues los datos siguen siendo una herramienta extraordinaria para optimizar recursos y descubrir tendencias ocultas. El problema real surge cuando la herramienta se convierte en religión, sustituye al criterio humano y amenaza con volver este deporte predecible, robótico y aburrido. Ninguna fórmula matemática habría drafteado a Nikola Jokic en el puesto 41 del Draft ni habría apostado un euro por la maravillosa heterodoxia de su juego.

La ciencia de datos te puede desmenuzar cómo optimizar mecánicamente el tiro, pero jamás te dirá quién va a tener el coraje de jugarse el balón de partido cuando queden dos segundos en el electrónico y las piernas tiemblen. Fichar por algoritmo es una ciencia que ahorra dinero a los propietarios y justifica decisiones en los despachos, pero ganar campeonatos sigue siendo un arte que depende del alma competitiva. Y el alma, por definición, jamás cabrá dentro de una fórmula matemática. Y si no que les pregunten a los directivos de Nike que apostaron por un jugador como Michael Jordan cuando no era la estrella de su universidad, sino el tipo al que buscaban en los momentos difíciles.