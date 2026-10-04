El gran inicio del Barça Basket tiene un punto débil

Dejando atrás la Supercopa y la decepción de no poder levantar el título ante el Joventut Badalona, el Barça Basket afrontó el inicio de la Liga Endesa y la Euroliga con Sekulic al frente, dejando ya algunas señales positivas en este arranque de temporada. Sin embargo, también ha aparecido un aspecto negativo que el técnico deberá corregir con el paso de los días y las semanas. En este proceso será especialmente importante recuperar cuanto antes a jugadores como Nebo, Makoundou y Evbuomwan, piezas que pueden aportar soluciones y profundidad a la rotación azulgrana.

Balance de 3-1 del Barça Basket

Sin contar los partidos de la Supercopa, el Barça Basket presenta un balance de tres victorias y una sola derrota, la sufrida el pasado 29 de septiembre ante Dubai Basketball. El equipo azulgrana arrancó la Liga Endesa con triunfo frente al Leyma Coruña y ha prolongado su buen momento en Europa con dos victorias ante Anadolu Efes y Besiktas. Un inicio que ya permite identificar algunos de los aspectos positivos que Sekulic quiere implantar desde su llegada al banquillo y que empiezan a definir la identidad del nuevo Barça.

Son varios los nombres que están dejando su sello en estos primeros compases de la temporada oficial. Kevin Punter emerge como principal referente y líder del equipo, aunque está encontrando un buen respaldo en jugadores como Justin Robinson, Umoja Gibson, Tyrese Martin y Joel Parra. El Barça Basket todavía dispone de un amplio margen de mejora, especialmente en un inicio condicionado también por las lesiones que afectan a la plantilla. A todo ello se suma otro aspecto que empieza a generar atención: los puntos que está encajando el conjunto azulgrana ante sus rivales.

El objetivo: mejorar en defensa

Es, posiblemente, la gran asignatura pendiente del Barça Basket en estas primeras jornadas de competición oficial. El problema ya quedó patente en la Supercopa Endesa, donde el Valencia Basket alcanzó los 86 puntos y el Joventut Badalona elevó todavía más el listón hasta los 101 en la final. Pero la tendencia no se ha frenado con el inicio de la Liga Endesa y la Euroliga: en los cuatro encuentros posteriores, todos los rivales han superado los 80 puntos. Especialmente preocupantes fueron los 101 puntos encajados ante el Leyma Coruña y los 94 frente a Dubai Basketball, dos registros que evidencian el margen de mejora que todavía tiene el equipo de Sekulic en defensa.

Con la recuperación progresiva de los jugadores interiores lesionados, el Barça Basket espera ganar presencia y contundencia en defensa, elevando la intensidad y disponiendo de más alternativas tácticas para endurecer su juego. El conjunto azulgrana parte de una identidad claramente ofensiva, pero necesita encontrar una versión más sólida en el otro lado de la pista. El equilibrio entre ambas facetas será clave para construir un equipo más completo, capaz de mantener su potencial anotador sin conceder tantas facilidades a sus rivales.