Hapoel 90-93 Barça: Brizuela vuelve a decidir y el Barça suma cuatro triunfos seguidos en la Euroliga

El Barça gana 90-93 al Hapoel Tel Aviv en Sofía con 22 puntos y la canasta final de Darío Brizuela. Cuarta victoria seguida en la Euroliga y 7-3 para el equipo de Sekulic.

El Barça ganó 90-93 al Hapoel Tel Aviv en Sofía en la jornada 10 de la Euroliga y suma cuatro victorias seguidas en la competición. Darío Brizuela volvió a decidir: 22 puntos desde el banquillo y la canasta de la victoria a cinco segundos del final.

El escolta donostiarra ya había sido protagonista en la última jornada de la Liga Endesa, cuando un triple de Brizuela ante su exequipo dio al Barça la victoria en Málaga (89-92). El jueves, en el Arena 8888 de Sofía, donde el Hapoel disputa sus partidos como local, firmó 8 de 9 en tiros de dos y 2 de 5 en triples en 18 minutos y medio, con 19 de valoración, según la estadística oficial de la Euroliga.

Brizuela levanta al Barça en el tercer cuarto

El partido llegó empatado al descanso (46-46) y el Hapoel se escapó al inicio de la segunda parte hasta el 58-49, con Elijah Bryant viviendo de los tiros libres. A partir de ahí apareció Brizuela, que por las lesiones de Gibson y Juan Núñez ejerció de base, como recogió AS. El Barça ganó el tercer cuarto por 18-27, cerró el periodo con 64-73 y llegó a mandar de 14 puntos en el último.

El Hapoel no se rindió. Un triple de Vasilije Micic y los tiros libres de Bryant dejaron el marcador en 90-91 en los últimos 30 segundos, con Justin Robinson eliminado por cinco faltas. Brizuela sentenció con una penetración y Micic falló un triple para forzar la prórroga.

Los números del triunfo

Darío Brizuela: 22 puntos, 19 de valoración.

22 puntos, 19 de valoración. Justin Robinson: 20 puntos, 6 asistencias y 3 de 6 en triples.

20 puntos, 6 asistencias y 3 de 6 en triples. Josh Nebo: 12 puntos y 10 rebotes, seis de ellos ofensivos.

12 puntos y 10 rebotes, seis de ellos ofensivos. Tyrese Martin: 11 puntos y 6 rebotes; Tosan Evbuomwan: 8 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

11 puntos y 6 rebotes; 8 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Rebotes: 42 del Barça, 16 de ellos en ataque, por 34 del Hapoel.

En el Hapoel, Bryant acabó con 25 puntos, 12 de 12 en tiros libres y 35 de valoración, y Micic sumó 24 puntos y 7 asistencias.

Sekulic: “Es una gran victoria para mí”

Sekulic se mostró satisfecho en la rueda de prensa, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. “Jugábamos ante un gran equipo, los números no mienten”, afirmó el entrenador del Barça.

“Por eso, tengo que felicitar a los chicos porque han creido en todo momento en lo que teníamos que hacer, en cómo teníamos que pararlos o limitarle porque tienen muchas armas en ataque. Encontramos la forma defensiva y ofensivamente, también hicimos jugadas generosas sin importar quien estuviera en pista. Es una gran victoria para mí”, añadió.

Robinson también valoró el triunfo: “Somos un equipo nuevo y sacar victorias así siempre tiene gran valor”. En el otro banquillo, Dimitris Itoudis señaló el rebote: “Cada partido importa en la Euroliga y esta vez jugamos ante un equipo que tenía más deseo que nosotros porque el 40% de sus tiros fallados fueron reboteados por ellos”.

El Barça, con 7-3 en la Euroliga

El Barça encadena cuatro triunfos seguidos en la Euroliga, frente a Olimpia Milán, Bayern, Valencia Basket y Hapoel, y suma 4-1 a domicilio. Con 7-3, iguala el balance de Valencia Basket y Fenerbahçe, por detrás del Panathinaikos (8-2), a falta de los cuatro partidos de la jornada que se juegan este viernes, entre ellos el Olympiacos (7-2) vs Crvena Zvezda (6-3).

El equipo de Sekulic vuelve a la Liga Endesa el domingo 8 de noviembre a las 12:00 horas ante el Río Breogán, en la jornada 7. En la Euroliga, su siguiente partido es el viernes 13 de noviembre a las 20:15 horas, hora peninsular, en la pista del Panathinaikos.