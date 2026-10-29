Mirotic, lesión muscular en el aductor: Xavi Albert calcula “en torno a dos semanas” de baja

Nikola Mirotic sufre una lesión muscular en el aductor izquierdo, según el parte del Valencia Basket. Xavi Albert habla de dos semanas y se pierde el partido ante el Barça.

Nikola Mirotic sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda y causará baja en los próximos partidos del Valencia Basket, según el parte médico oficial del club. Xavi Albert calcula “en torno a dos semanas” de ausencia para el internacional español, que se pierde la visita al Barça del viernes en la Euroliga.

El ala-pívot no pudo terminar el partido del martes ante el Fenerbahçe, que el Valencia Basket ganó 86-78 en el Roig Arena, tras notar un pinchazo en el muslo en los minutos finales. Como ya se informó tras ese encuentro, Mirotic iba a someterse a pruebas este miércoles, que han confirmado la lesión.

El parte médico: lesión muscular y sin fecha de vuelta

“Las pruebas de imagen a las que ha sido sometido el jugador han confirmado que sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda”, explica el comunicado del club, publicado este jueves 29 de octubre.

El texto no fija plazos: “Mirotic causará baja para los próximos compromisos del primer equipo masculino de Valencia Basket y su evolución marcará su disponibilidad para reincorporarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros”.

Xavi Albert habla de “dos semanas de dudas, no certezas”

El entrenador concretó algo más en la rueda de prensa previa al partido del Palau Blaugrana. “Nate mínimo dos semanas de baja. Nikola se da por hecho semana o semana y media, en torno a dos semanas, ojalá un poco menos, contamos dos semanas de dudas, no certezas”, afirmó Albert, en declaraciones recogidas por Superdeporte.

La referencia a Nate Reuvers agrava el problema en la pintura: el pívot sigue en su proceso de recuperación y estará como mínimo otras dos semanas fuera, de modo que el Valencia Basket pierde a la vez a dos de sus jugadores interiores. Lucas Marí viajará con el equipo a Barcelona y completará la convocatoria, según el mismo diario.

Albert pidió a la plantilla que dé un paso adelante. “Se va a poder suplir y se va a suplir, es lo que nos toca, los jugadores han de dar un paso adelante, si se nos caen dos bases estaríamos igual”, explicó. “No hay que llorar, van a haber momentos malos, hay que pensar en el siguiente y en lo que está en nuestra mano”, añadió.

Sobre Mo Gueye, el técnico evitó atar su rol a las bajas: “Es una nueva oportunidad de ganar más rol, pero no tiene que estar relacionado con los jugadores que están de baja. Mo, como cualquier otro, tiene una oportunidad de demostrar más porque va a tener más posibilidades de estar en pista”.

Barça, Andorra y Milán, el calendario sin Mirotic

El plazo que maneja Albert coincide con una semana cargada para el conjunto valenciano, que es cuarto en la Liga Endesa con un balance de 3-2 y suma seis victorias y dos derrotas en la Euroliga, según los datos de ambas competiciones. Estos son sus próximos partidos:

Viernes 30 de octubre, 20:30 horas: Barça vs Valencia Basket (Euroliga, jornada 9).

Domingo 1 de noviembre, 18:00 horas: MoraBanc Andorra vs Valencia Basket (Liga Endesa, jornada 6).

Jueves 5 de noviembre, 20:30 horas: Olimpia Milán vs Valencia Basket (Euroliga, jornada 10).

El de este viernes será el tercer duelo de la temporada entre el Valencia Basket y el Barça, después de dos partidos igualados que se llevó el equipo azulgrana. “Nos castigaron mucho las pérdidas, tendremos que acoplarnos como en la Supercopa a las bajas del juego interior”, avisó Albert, que viene de ganar también en París con 25 puntos de TJ Shorts en la semana doble.

El Valencia Basket, sin Mirotic ni Reuvers, visita al Barça el viernes 30 de octubre a las 20:30 horas en el Palau Blaugrana, y el domingo 1 de noviembre, a las 18:00 horas, juega en Andorra en la sexta jornada de la Liga Endesa.