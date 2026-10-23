Jornada 5 de la Liga Endesa: horarios y dónde ver los partidos en TV

Horarios y televisión de la jornada 5 de la Liga Endesa: nueve partidos el sábado 24 y el domingo 25 en DAZN, con Barça, Real Madrid, Valencia Basket y Unicaja.

La jornada 5 de la Liga Endesa se juega el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, con nueve partidos que se pueden ver en DAZN, según el calendario oficial de acb.com. El sábado abre el Kids&Us Manresa-Recoletas Salud San Pablo Burgos a las 18:00 horas y el domingo cierra el iLERNA Lleida-Real Madrid a las 19:00 horas. Atención: en la madrugada del domingo los relojes se retrasan una hora (de las 3:00 a las 2:00) y todos los horarios de este artículo son ya la hora peninsular correspondiente a cada día.

Todos los horarios salen de los datos del calendario de la ACB, que publica cada partido en hora universal (UTC). Para el sábado se ha sumado dos horas (horario de verano, CEST) y para el domingo una (horario de invierno, CET). En Canarias es una hora menos que en la península.

Dónde ver la jornada 5: DAZN y tres partidos también en abierto autonómico

La ACB asigna los nueve partidos a DAZN y menciona además Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV como plataformas. Tres encuentros tienen también emisión en una televisión autonómica, según la misma página: el Barça-Casademont Zaragoza en Aragón TV, el FIATC Girona-Asisa Joventut en TV3/3Cat y el La Laguna Tenerife-Monbus Obradoiro en la TVG. Para el partido de Girona, acb.com cita también el canal Vamos 2 de Movistar Plus+.

Sábado 24 de octubre: tres partidos, con el Barça por la noche

18:00 horas : Kids&Us Manresa vs Recoletas Salud San Pablo Burgos. TV: DAZN.

: Kids&Us Manresa vs Recoletas Salud San Pablo Burgos. TV: DAZN. 19:30 horas : UCAM Murcia vs Leyma Coruña. TV: DAZN.

: UCAM Murcia vs Leyma Coruña. TV: DAZN. 21:00 horas: Barça vs Casademont Zaragoza. TV: DAZN y Aragón TV.

Domingo 25 de octubre: seis partidos, ya con el horario de invierno

12:00 horas : FIATC Girona vs Asisa Joventut. TV: DAZN, TV3/3Cat y Vamos 2 (Movistar Plus+).

: FIATC Girona vs Asisa Joventut. TV: DAZN, TV3/3Cat y Vamos 2 (Movistar Plus+). 12:00 horas : Surne Bilbao vs MoraBanc Andorra. TV: DAZN.

: Surne Bilbao vs MoraBanc Andorra. TV: DAZN. 13:00 horas (12:00 en Canarias): La Laguna Tenerife vs Monbus Obradoiro. TV: DAZN y TVG.

(12:00 en Canarias): La Laguna Tenerife vs Monbus Obradoiro. TV: DAZN y TVG. 17:00 horas : Valencia Basket vs Kosner Baskonia. TV: DAZN.

: Valencia Basket vs Kosner Baskonia. TV: DAZN. 18:00 horas : Río Breogán vs Unicaja. TV: DAZN.

: Río Breogán vs Unicaja. TV: DAZN. 19:00 horas: iLERNA Lleida vs Real Madrid. TV: DAZN.

Los grandes, repartidos entre el sábado y el domingo

De los cuatro equipos de la Liga Endesa que disputan la Euroliga, el Barça es el único que juega el sábado, en casa ante el Casademont Zaragoza. El domingo por la tarde llegan los otros tres y el Unicaja: el Valencia Basket recibe al Kosner Baskonia a las 17:00 horas, el Unicaja visita al Río Breogán en Lugo a las 18:00 horas y el Real Madrid cierra la jornada en la pista del iLERNA Lleida a las 19:00 horas. Los horarios pueden cambiar si la ACB los modifica; conviene comprobarlos en su calendario el mismo día del partido.

Tras esta jornada llega la sexta, el fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre, que el mismo calendario de la ACB cierra con el Unicaja-Barça del domingo 1 a las 19:00 horas, también en DAZN.