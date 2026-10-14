¿Qué le ha pasado a Valencia Basket? Las claves de una ‘remontada asesina’ de Olympiacos

Olympiacos protagonizó en el Roig Arena una de las remontadas más espectaculares de la Euroliga reciente al levantar una desventaja de 28 puntos para imponerse al Valencia Basket por 97-102 tras la prórroga. Los taronja dominaron la primera mitad, en la que llegaron al descanso con un contundente 59-34, pero el conjunto griego cambió el rumbo del encuentro tras el paso por vestuarios. Este cambio de resultado tiene algunos aspectos clave para entender el desarrollo del encuentro.

Clave 1: El rebote ofensivo y la superioridad física de Olympiacos

El primer factor que explica la remontada de Olympiacos fue su dominio del rebote ofensivo tras el descanso, un aspecto que el propio Xavi Albert destacó en rueda de prensa. El conjunto griego aprovechó la pérdida de solidez defensiva del Valencia Basket y llegó a capturar 13 rebotes ofensivos en la segunda mitad, una cifra que le permitió disponer de segundas oportunidades y prolongar sus ataques.

En el apartado individual, Tyrique Jones aportó seis rebotes en apenas 13 minutos, mientras que Nikola Milutinov sumó siete capturas en 20 minutos. Valencia Basket tuvo dificultades para cerrar su propio aro y evitar que Olympiacos recuperara balones después de sus lanzamientos fallados. Esta superioridad tuvo consecuencias directas en el desarrollo del encuentro: Olympiacos pasó de anotar 34 puntos en la primera mitad a sumar 56 entre la segunda parte y la prórroga, mientras que Valencia solo consiguió 38 en ese mismo periodo.

Clave 2: La defensa sobre el bloqueo directo

Olympiacos también consiguió dificultar el ataque del Valencia Basket mediante una defensa más agresiva sobre el bloqueo directo, recurriendo a cambios defensivos para evitar que los exteriores taronja encontraran ventajas claras. Xavi Albert reconoció que este recurso ya se había utilizado durante la primera mitad, por lo que el giro del partido no respondió exclusivamente a una modificación táctica, sino a la mayor intensidad con la que el conjunto griego ejecutó su plan.

El dato más significativo fue el bajón anotador valenciano en el tercer cuarto, cuando el equipo pasó de los 28 puntos del segundo periodo a solo 12. Olympiacos aprovechó ese tramo para recortar la diferencia y recuperar la confianza. En ataque, el conjunto heleno encontró jugadores capaces de castigar los errores defensivos valencianos. Montero acabó con 26 puntos, con un 8/12 en tiros de dos y un 9/10 en tiros libres, mientras que Fournier sumó 23 puntos y convirtió sus siete lanzamientos desde la línea de personal. Por parte local, Nikola Mirotic aportó 19 puntos, TJ Shorts terminó con 16 y Kameron Taylor añadió 15, pero el Valencia Basket no consiguió mantener la fluidez ofensiva de la primera mitad.

Calve 3: Milutinov marca diferencias ante el juego interior de Valencia Basket

El duelo cerca del aro fue otro de los puntos determinantes de la remontada. Nikola Milutinov aportó siete puntos y siete rebotes en 20 minutos, mientras que Tyrique Jones añadió otros seis rebotes en solo 13 minutos de participación. Más allá de sus cifras anotadoras, los interiores griegos condicionaron el trabajo defensivo taronja con su presencia física, su capacidad para pelear cada balón y su influencia en el rebote ofensivo.

Neal Sako sí ofreció momentos de resistencia ante el juego interior griego, pero su aportación no bastó para corregir los problemas colectivos. Nate Reuvers, que terminó con 13 puntos y siete rebotes, y Dylan Osetkowski, con tres puntos, no lograron frenar de forma constante el impacto de los interiores visitantes ni asegurar el control de la pintura.