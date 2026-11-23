La jornada 14 de la Euroliga, con los cuatro españoles en casa: Valencia Basket y Barça juegan el martes; Baskonia y Real Madrid, el miércoles. Horarios y TV.

La jornada 14 de la Euroliga se juega este martes y miércoles con los cuatro equipos españoles en casa. El martes 24 de noviembre el Valencia Basket, líder, recibe al Panathinaikos a las 20:30 horas y el Barça al Fenerbahce a las 21:00. El miércoles 25 el Kosner Baskonia se mide al Anadolu Efes a las 20:30 y el Real Madrid al Zalgiris a las 20:45 horas. Los cuatro partidos se pueden ver en Movistar Plus+.

Esta semana no hay doble jornada. Todas las horas son peninsulares, según el calendario oficial de la Euroliga, y los balances son los de la clasificación oficial tras la jornada 13. Como en la guía de la jornada 12, repasamos cómo llega cada equipo.

Horarios y TV de los españoles en la jornada 14

Valencia Basket vs Panathinaikos: martes 24 de noviembre, 20:30 horas, Roig Arena (Valencia). Movistar Plus+.

martes 24 de noviembre, 20:30 horas, Roig Arena (Valencia). Movistar Plus+. Barça vs Fenerbahce: martes 24 de noviembre, 21:00 horas, Palau Blaugrana (Barcelona). Movistar Plus+.

martes 24 de noviembre, 21:00 horas, Palau Blaugrana (Barcelona). Movistar Plus+. Baskonia vs Anadolu Efes: miércoles 25 de noviembre, 20:30 horas, Buesa Arena (Vitoria). Movistar Plus+.

miércoles 25 de noviembre, 20:30 horas, Buesa Arena (Vitoria). Movistar Plus+. Real Madrid vs Zalgiris: miércoles 25 de noviembre, 20:45 horas, Movistar Arena (Madrid). Movistar Plus+.

El Valencia, líder con cuatro victorias seguidas, recibe al tercero

El Valencia Basket es primero con 10-3, empatado a balance con el Olympiacos, y encadena cuatro triunfos, el último por 92-87 ante la Virtus Bolonia en la jornada 13. En la Roig Arena lleva 5-2.

El Panathinaikos es tercero con 9-4 y llega de ganar 72-87 en la pista del Zalgiris. Fuera de casa suma 3-2.

El Barça busca cortar dos derrotas seguidas en el Palau

El Barça es séptimo con 8-5 y ha perdido sus dos últimos partidos, ambos en el Palau: 86-89 ante el Paris Basketball y 100-103 en la prórroga ante el Estrella Roja. Como local tiene un balance de 3-4.

El Fenerbahce, quinto con el mismo 8-5, cayó 78-70 en la pista del Olimpia Milán en la jornada 13. Está invicto en casa (7-0), pero a domicilio presenta 1-5.

El Baskonia, colista, acumula diez derrotas seguidas

El Kosner Baskonia es último con 1-12 y suma diez derrotas consecutivas, la última por 100-81 en Múnich ante el Bayern. Su única victoria llegó en el Buesa Arena, donde lleva 1-5.

El Anadolu Efes es decimotercero con 6-7. En la jornada 13 ganó 107-81 al ASVEL y lejos de Estambul tiene un balance de 1-5.

El Real Madrid, en el play-in, vuelve al Movistar Arena

El Real Madrid es noveno con 7-6 tras perder en Estambul ante el Besiktas (83-79) y en El Pireo ante el Olympiacos (92-76). En el Movistar Arena tiene 4-1 y su diferencia de puntos es de +75.

El Zalgiris, octavo con 8-5, perdió 72-87 ante el Panathinaikos en la jornada 13, que cortó una racha de seis victorias. A domicilio suma 5-2.

La jornada 15 trae el clásico al Movistar Arena

En la jornada 15, el Real Madrid recibe al Barça el jueves 3 de diciembre a las 20:45 horas. Ese mismo jueves el Valencia visita al Anadolu Efes en Estambul a las 18:30, y el Baskonia recibe al Maccabi Tel Aviv el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas.