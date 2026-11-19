La jornada 9 de la Liga Endesa se juega el 21 y 22 de noviembre en DAZN, con el Tenerife-Barça del domingo a las 18:00 horas como cartel: todos los horarios y canales.

La jornada 9 de la Liga Endesa se juega el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre con nueve partidos en DAZN, y su cartel principal es el duelo entre La Laguna Tenerife, tercera, y el Barça, cuarto, ambos con 6-2, el domingo a las 18:00 horas (17:00 horas en Canarias). Cierra la jornada el Real Madrid-Asisa Joventut, a las 19:00 horas.

Todos los horarios son peninsulares y salen del calendario de la ACB, que publica cada partido en hora universal: en horario de invierno se suma una hora. El único encuentro en Canarias es el de La Laguna Tenerife, donde será una hora menos. La ACB asigna los nueve partidos a DAZN y cita además Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV como plataformas. El Recoletas Salud San Pablo Burgos-Unicaja figura en el dial 7 de Movistar Plus+ y el Tenerife-Barça, en Vamos 2 de Movistar Plus+. Hay también emisión autonómica para el Monbus Obradoiro-FIATC Girona (TV3/3Cat y TVG) y el Surne Bilbao-Kosner Baskonia (ETB2).

Sábado 21 de noviembre: Manresa y Andorra, duelo por la permanencia

18:00 horas : Recoletas Salud San Pablo Burgos vs Unicaja. TV: DAZN y Movistar Plus+ (dial 7).

: Recoletas Salud San Pablo Burgos vs Unicaja. TV: DAZN y Movistar Plus+ (dial 7). 19:30 horas : Kids&Us Manresa vs MoraBanc Andorra. TV: DAZN.

: Kids&Us Manresa vs MoraBanc Andorra. TV: DAZN. 21:00 horas: UCAM Murcia vs Casademont Zaragoza. TV: DAZN.

El Kids&Us Manresa (2-6), que viene de dos victorias seguidas, recibe al MoraBanc Andorra (1-7), penúltimo y con cuatro derrotas consecutivas.

Domingo 22 de noviembre: derbi vasco al mediodía, Tenerife-Barça y el líder para cerrar

12:00 horas : Monbus Obradoiro vs FIATC Girona. TV: DAZN, TV3/3Cat y TVG.

: Monbus Obradoiro vs FIATC Girona. TV: DAZN, TV3/3Cat y TVG. 12:00 horas : Surne Bilbao vs Kosner Baskonia. TV: DAZN y ETB2.

: Surne Bilbao vs Kosner Baskonia. TV: DAZN y ETB2. 12:30 horas : Leyma Coruña vs iLERNA Lleida. TV: DAZN.

: Leyma Coruña vs iLERNA Lleida. TV: DAZN. 17:00 horas : Valencia Basket vs Río Breogán. TV: DAZN.

: Valencia Basket vs Río Breogán. TV: DAZN. 18:00 horas (17:00 en Canarias): La Laguna Tenerife vs Barça. TV: DAZN y Vamos 2 de Movistar Plus+.

(17:00 en Canarias): La Laguna Tenerife vs Barça. TV: DAZN y Vamos 2 de Movistar Plus+. 19:00 horas: Real Madrid vs Asisa Joventut. TV: DAZN.

Tres equipos empatados a 6-2 persiguen al Real Madrid

Según la clasificación de la ACB, el Real Madrid es el único invicto (8-0, +161 de diferencia de puntos), como recoge la clasificación tras la jornada 8. Detrás, Valencia Basket, La Laguna Tenerife y Barça comparten el 6-2, así que el ganador del domingo acabará la jornada al menos empatado en la segunda plaza. El Valencia recibe al Río Breogán, sexto con 5-3. En la parte baja, el iLERNA Lleida (1-7) visita al Leyma Coruña (3-5).

Tenerife-Barça : el equipo canario no podrá contar con Bruno Fitipaldo, que estará unas tres semanas de baja por un esguince en la rodilla izquierda y otro en el tobillo izquierdo sufridos en Andorra, según informó la ACB el 17 de noviembre. El Barça, por su parte, anunció el miércoles el fichaje de Killian Hayes hasta el 30 de junio de 2027.

: el equipo canario no podrá contar con Bruno Fitipaldo, que estará unas tres semanas de baja por un esguince en la rodilla izquierda y otro en el tobillo izquierdo sufridos en Andorra, según informó la ACB el 17 de noviembre. El Barça, por su parte, anunció el miércoles el fichaje de hasta el 30 de junio de 2027. Real Madrid-Joventut: el líder llega con la mejor ofensiva de la liga, 105,3 puntos por partido según los datos de la ACB.

Antes, Real Madrid, Barça, Valencia Basket y Kosner Baskonia juegan la jornada 13 de la Euroliga entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre.

La jornada 10, el 5 y 6 de diciembre

Tras el parón de selecciones, la jornada 10 arranca el sábado 5 de diciembre a las 18:00 horas con el iLERNA Lleida-La Laguna Tenerife y la cierra el domingo 6 el Unicaja-Valencia Basket, a las 19:00 horas.