Panathinaikos 74-76 Barça: Justin Robinson anota los últimos 13 puntos y el Barça remonta en el OAKA

El Barça remontó 14 puntos y ganó 74-76 en el OAKA con 24 puntos de Justin Robinson, autor de los últimos 13. Sekulic: “Estoy orgulloso del equipo”. Es cuarto con 8-3.

El Barça ganó 74-76 al Panathinaikos en el OAKA de Atenas en la jornada 11 de la Euroliga, después de perder por 14 puntos en el tercer cuarto. Justin Robinson, con 24 puntos, anotó los últimos 13 de su equipo, incluido el triple de la victoria a cuatro segundos del final, y el conjunto de Aleksander Sekulic suma cinco triunfos seguidos en la competición.

El Barça viajó a Atenas con cuatro bajas, Kevin Punter, Tosan Evbuomwan, Yoan Makoundou y Juan Núñez, según recogen Marca y AS. Punter y Evbuomwan se lesionaron ante el Río Breogán y el club les dio seis y tres semanas de baja, respectivamente.

Robinson, 13 puntos seguidos para cerrar la remontada

El Panathinaikos de Zeljko Obradovic, que llegaba como líder, ganó el tercer cuarto por 24-11 y entró en el último periodo con un 57-43. Tyrese Martin, que terminó con 13 puntos, encabezó la reacción azulgrana hasta el 66-63, y desde ahí todos los puntos del Barça fueron de Robinson: un triple para empatar a 66, dos tiros libres para el 66-68 a 1:52 del final y, tras una canasta de Nigel Hayes-Davis que puso el 74-73 a 19 segundos, el triple frontal que decidió el partido. El Barça anotó 33 puntos en el último cuarto, uno más que en toda la primera parte (33-32 al descanso).

Según los datos de la Euroliga, Robinson acabó con 24 puntos en 25 minutos, con 5 de 8 en triples, 7 de 8 en tiros libres y 20 de valoración. Le acompañaron Martin (13 puntos, 6 rebotes y 15 de valoración), Olivier Nkamhoua (7 puntos y 7 rebotes) y Stanley Umude (9 puntos). Por el Panathinaikos, Kendrick Nunn firmó 19 puntos y Sylvain Francisco, 17. El Barça ganó el rebote (40-37) y el español Juancho Hernangómez sumó 8 puntos para los griegos, con 2 de 3 en triples, en 13 minutos. El partido se jugó ante 19.073 espectadores.

Entre los españoles del Barça, Darío Brizuela, decisivo en la victoria en la pista del Hapoel, se quedó en 4 puntos con problemas de faltas, y Joel Parra fue eliminado en el minuto 37, según Marca.

Sekulic: “Les dije a los chicos que no habíamos anotado suficientes puntos”

“Estoy orgulloso del equipo porque no es fácil jugar un partido así ante un equipo como el Panathinaikos y en una pista como esta”, afirmó Sekulic en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. El entrenador esloveno explicó lo que pidió a sus jugadores en el último cuarto: “Les dije a los chicos que no habíamos anotado suficientes puntos, y que siguieran confiando en lo que hacían y buscaran tiros abiertos. Justin ha anotado puntos importantes, pero lo mejor es que hemos hecho una buena defensa”. Sobre la racha, añadió: “Cuando ganas partidos consigues esa química”.

Robinson, por su parte, habló de su último lanzamiento en declaraciones recogidas y traducidas por Eurohoops: “Simplemente, para esto estoy hecho, ¿no? Todo se ralentiza para mí. Escuchas a la afición gritando y silbándote, y entonces llega el momento de hacerles callar y conseguir que guarden silencio”.

El Barça, cuarto con 8-3 en un empate a cuatro en cabeza

Con este triunfo, el Barça encadena ocho victorias seguidas contando la Liga Endesa y es cuarto en la Euroliga con un balance de 8-3, según las clasificaciones publicadas por Mundo Deportivo y Marca. El Valencia Basket, que ganó 102-87 al Bayern, es líder por desempate, igualado a 8-3 con el Panathinaikos, el Olympiacos y el Barça.

El equipo de Sekulic recibe al Monbus Obradoiro en el Palau Blaugrana el domingo 15 de noviembre a las 17:00 horas, en la jornada 8 de la Liga Endesa. En la Euroliga, vuelve a casa ante el Paris el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas, el primero de los dos partidos de la doble jornada, antes de recibir al Estrella Roja el viernes 20.