Unicaja 89-92 Barça: un triple de Brizuela ante su exequipo da al Barça su primera victoria a domicilio

El Barça remonta doce puntos y gana en el Carpena (89-92) con un triple de Darío Brizuela, excajista. Willy Hernangómez suma 11 puntos en su primer duelo ante el Barça.

El Barça ganó este domingo al Unicaja por 89-92 en el Martín Carpena, en el partido que cerraba la jornada 6 de la Liga Endesa, y sumó su primera victoria a domicilio de la temporada en la competición. Un triple de Darío Brizuela, exjugador del Unicaja, decidió en el último minuto un duelo en el que el equipo de Aleksander Sekulic llegó a perder de doce puntos y en el que Willy Hernangómez se midió por primera vez a su exequipo.

El Barça viajó a Málaga sin Juan Núñez, Makoundou, Mo Gibson ni Olek Balcerowski, otro excajista, y con el desgaste de su victoria ante el Valencia Basket (98-94) del viernes en la Euroliga. El Carpena registró un lleno con 10.681 espectadores, según la ACB.

Remontada tras el descanso y triple de Brizuela

El Unicaja ganó el primer cuarto (29-25), llegó a mandar por 42-30 en el segundo y se marchó al descanso con 54-45 y un 7 de 12 en triples, según los datos de la ACB. El Barça respondió con un parcial de 27-18 en el tercer cuarto, con Joel Parra al frente, y un triple de Stanley Umude lo puso por delante antes de llegar al último periodo con 72-72.

Pantzar devolvió la ventaja al Unicaja desde el tiro libre (81-80) y Kravish anotó bajo el aro a menos de un minuto del final, pero Brizuela respondió con el triple del 89-90. Kendrick Perry falló el intento de réplica, Kevin Punter anotó dos tiros libres y el último triple de Perry para forzar la prórroga tampoco entró.

Parra fue el más valorado del Barça con 17 puntos y 17 de valoración, según la ACB. Le acompañaron en anotación Punter (13), Tyrese Martin (11) y Brizuela (10). En el Unicaja, Cameron Hunt firmó 16 puntos, Perry y Kravish 15 cada uno y Pantzar 12.

Willy Hernangómez, 11 puntos en su estreno ante el Barça

Hernangómez, que antes de su primer duelo ante el Barça habló del ruido mediático que rodeaba su salida, terminó con 11 puntos. Según Encestando, firmó un 5 de 10 en tiros libres, dentro de un 18 de 26 del Unicaja desde la línea.

Txus Vidorreta, entrenador del Unicaja, dijo de él que “ha estado mentalmente sereno, muy trabajador, pero no tuvo ese acierto y debió ser más agresivo en dos defensas a Tyrese Martin”, según recoge Mundo Deportivo.

Sekulic: “Fue un reto grande para nosotros remontar en el segundo tiempo”

“Fue un reto grande para nosotros remontar en el segundo tiempo”, reconoció Sekulic, que se mostró “contento porque jugamos de la manera que queremos, especialmente en defensa”. El técnico esloveno añadió: “Disfruté mucho de este partido en un gran ambiente, contra un grandísimo equipo y un gran entrenador. Les tengo mucho respeto por lo que han hecho”.

Vidorreta valoró el partido de los suyos: “Ha sido un partido de casi sobresaliente, pero nos ha faltado fortuna. Tuvimos mala suerte con algún tiro libre que nos hemos dejado”. El técnico, que recibió una falta técnica en el último cuarto, habló de “muchas situaciones extrañas” en el arbitraje.

El Barça se pone 4-2 y encadena cinco victorias

Según la ACB, el Barça había perdido sus dos salidas anteriores en la Liga Endesa, ante UCAM Murcia y Asisa Joventut. Con el triunfo en Málaga se coloca con un balance de 4-2 y suma cinco victorias seguidas, tres en la Euroliga y dos en la Liga Endesa. El Unicaja, que llegaba con cinco triunfos consecutivos, se queda en 3-3.

El Barça visita al Hapoel Tel Aviv en la jornada 10 de la Euroliga el jueves 5 de noviembre a las 19:45 horas en el Arena 8888 de Sofía, y en la jornada 7 de la Liga Endesa recibe al Río Breogán en el Palau Blaugrana el domingo 8 de noviembre a las 12:00 horas.