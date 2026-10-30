Juan Núñez, baja unos diez días por un esguince de tobillo: no jugará ante el Valencia Basket

El Barça pierde a Juan Núñez unos diez días por un esguince en el tobillo derecho: es baja ante el Valencia Basket y el plazo alcanza al Unicaja-Barça del domingo.

El Barça no podrá contar con Juan Núñez durante unos diez días por un esguince en el tobillo derecho que el base sufrió en Múnich. Será baja este viernes ante el Valencia Basket en la Euroliga, y el plazo de recuperación alcanza al Unicaja-Barça del domingo en la Liga Endesa.

El club lo comunicó en la previa oficial del Barça-Valencia Basket: “Los azulgranas no podrán contar con Juan Núñez, que sufrió un esguince en el tobillo derecho en el último partido”. El club añade que será baja este viernes y estima su recuperación en unos diez días.

Se lesionó en la victoria en Múnich

La lesión llegó en el último partido del equipo de Aleksandar Sekulic, la victoria por 84-88 en la cancha del Bayern de Múnich, en la jornada 8 de la Euroliga. Con ese triunfo, el Barça se colocó con un balance de 5-3 en la competición europea.

El contratiempo llega en un buen momento del base. Núñez venía de liderar el 99-81 al Casademont Zaragoza en la Liga Endesa, un partido tras el que Sekulic dijo de él que “probablemente ha sido el mejor del partido”, según recogió Solobasket tras aquel partido. Unos días antes, el propio jugador había hablado de su vuelta tras año y medio de lesiones.

Gibson, duda, y Joel Parra, disponible

No es la única preocupación de Sekulic para el partido del Palau. Umoja Gibson sufre una contusión en la rodilla izquierda y será duda hasta el último momento, según el club. Eurohoops añade que Yoan Makoundou sigue de baja y que Joel Parra ya está disponible para volver a jugar.

Dos partidos exigentes en tres días

El Barça recibe al Valencia Basket este viernes a las 20:30 horas en el Palau Blaugrana, en la jornada 9 de la Euroliga. Será el tercer duelo entre ambos esta temporada, después de las victorias azulgranas en la semifinal de la Supercopa (86-87) y en la Liga Endesa (89-86).

El domingo 1 de noviembre, a las 19:00 horas, el equipo visita al Unicaja en el Martín Carpena para cerrar la jornada 6 de la Liga Endesa. Los dos llegan con un balance de 3-2, según la clasificación de la ACB.