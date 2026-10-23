Sekulic, tras ganar en Milán: “Jugar juntos, los unos para los otros”

El Barça ganó 81-89 en Milán y vuelve al 4-3 en la Euroliga. Aleksander Sekulic señaló la defensa colectiva como la clave; Punter firmó 17 puntos y Parra, 12.

El Barça ganó este jueves 22 de octubre en la pista del Armani Olimpia Milán (81-89) en la séptima jornada de la Euroliga, y su entrenador, Aleksander Sekulic, señaló la defensa como la clave del triunfo. Con esta victoria, el equipo azulgrana vuelve a tener balance positivo en Europa: 4-3.

El técnico esloveno habló tras el partido, disputado a las 20:30 horas en el Unipol Forum, y sus palabras las recogió AS. “Jugar juntos, los unos para los otros, defender bien y ser listos y leer la defensa rival es lo que te da las victorias”, afirmó Sekulic.

Sekulic: “Lo más importante fue la defensa colectiva”

El entrenador del Barça destacó los 17 rebotes ofensivos de su equipo, “pero lo más importante fue la defensa colectiva y también que en ataque movimos bien el balón y pudimos anotar”, explicó según AS. Sekulic recordó además que la temporada “acaba de empezar” y que el equipo ha de ir “partido a partido” porque “no hay otra manera de afrontar la Euroliga”.

En rueda de prensa, recogida por Mundo Deportivo, Sekulic también se refirió a Kevin Punter: “Punter es muy importante para nosotros cuando vamos posesión a posesión”, señaló. “Llevábamos dos derrotas duras y esta vez hicimos un buen trabajo”, agregó el técnico.

Punter, máximo anotador, y Gibson, el mejor en valoración

Según la estadística oficial de la Euroliga, Kevin Punter fue el máximo anotador del Barça con 17 puntos (2 de 8 en triples). Le siguieron Tyrese Martin, con 14 puntos y 7 rebotes, y Umoja Gibson, con 13 puntos, 3 de 3 en triples y 21 de valoración, la más alta del partido. El español Joel Parra sumó 12 puntos y 6 rebotes, y Justin Robinson firmó 10 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Josh Nebo aportó 11 puntos, con 5 rebotes ofensivos.

En el Milán, el máximo anotador fue Jason Burnell, con 15 puntos y 4 de 5 en triples, por delante de Alec Peters (13), Leandro Bolmaro y Darius Thompson (12 cada uno), según los mismos datos oficiales.

El rebote ofensivo marcó la diferencia en los números

La estadística oficial refleja la ventaja azulgrana bajo los aros: 39 rebotes del Barça por 33 del Milán, con 17 ofensivos frente a 11. En el triple, en cambio, el Milán anotó más: 14 de 33 por los 12 de 34 del Barça. Los azulgranas compensaron con 21 de 36 en tiros de dos (14 de 29 del rival), 9 robos y 17 pérdidas, por las 19 del equipo italiano. Darío Brizuela no jugó por segundo partido consecutivo, como señaló AS, y Justin Minaya disputó casi nueve minutos.

Los azulgranas llegaban a Milán tras dos derrotas seguidas, ante Olympiacos en la Euroliga y ante el Joventut en la Liga Endesa, según recordó AS. Los movimientos de plantilla de la competición se recogen en la página de rumores y fichajes de la Euroliga.

El Barça visita al Bayern el martes 27 de octubre

El calendario no da respiro. El sábado 24 de octubre, a las 21:00 horas, el Barça recibe al Casademont Zaragoza en la quinta jornada de la Liga Endesa, según el calendario de la ACB. En la Euroliga, la próxima cita es el martes 27 de octubre en Múnich ante el FC Bayern, a las 20:00 horas, ya con el horario de invierno, que entra en vigor la madrugada del domingo 25. Después, el viernes 30 de octubre, recibirá al Valencia Basket, según el calendario oficial de la Euroliga.